Фото: el-ab.ru

"Хорошо там, где нас нет" – гласит народная мудрость, предостерегая о том, что везде есть свои достоинства и недостатки. Но все-таки иногда случается, что после долгих мытарств ты находишь себе место по сердцу. Иногда это тот самый город или село, с которого ты начал свое путешествие. Многие из нас порой вздыхают, хорошо бы уехать туда, где тепло, солнечно, зарплаты высокие, а товары дешевые. Есть ли на свете такие города или села? Корреспонденты ИА "Амител" расспросили своих знакомых, уехавших за лучшей жизнью в другие регионы, а также собрали на форумах в интернете отзывы жителей Алтайского края о других городах России. Итак, как живется в Санкт-Петербурге, Москве, Норильске нашим землякам?

Санкт-Петербург

Барнаул часто сравнивают с Санкт-Петербургом. Может быть, именно поэтому очень многим нашим землякам комфортно здесь и они быстро адаптируются.

Фото: moscow-fantasy.ru

Так, уехавшая из Барнаула в Санкт-Петербург пользовательница сети Медная рассказывает, что регионы очень сильно отличаются по уровню комфорта. "Из основных плюсов столичных регионов я бы назвала заботу о детях, — пишет наша землячка. — Для них сделано многое: символическая плата за детские сады, множество бесплатных кружков, секций, подростковых клубов, продленка в школах (бесплатная!). Конечно, все не совсем радужно: есть очереди в детские сады, борьба за место в хороших школах".По ее словам, для Алтая большой плюс – это продукты. Здесь есть больше шансов купить что-то натуральное и съедобное.Совсем по-другому в Петербурге оказывают медицинскую помощь: "Если в Барнауле скорую нужно просто подождать, то в Петербурге она отказывается ехать. Скорая здесь домой практически не приезжает (она специализируется на улице, ранах и кровотечениях), остается только неотложка (до которой в эпидемии не дозвониться).

Зато когда срочно потребовалось пройти обследование в логосад, у меня была возможность сделать это быстро и бесплатно, несмотря на то, что в нашей ПК не было талонов к необходимым специалистам: нас записали в другие поликлиники района, и мы заполнили обходной лист за два с половиной дня".

Что касается оплаты за "коммуналку", то как пишет автор, в Петербурге она такая же, как в Барнауле. "И проблемы те же, что в старых домах, где счетчиков нет: цифры бывают заоблачными. Мы живем в новом доме, в "однушке" 45 квадратов, платим ежемесячно 3,5 т.р. (в отопительный сезон)". Отметим, что отзыв автора на форуме Сибмама опубликован в феврале 2016 года.

Многие обвиняют Барнаул в том, что "лоск и красота" наводится только по красной линии. Так вот в Петербурге, как пишет автор, парадные тоже только фасады.

Своими впечатлениями от проживания в Петербурге на форуме поделилась и Miss Grol. "О быте: там действительно нужно ''познать'', где купить продукты дешевле, узнать, что и где. И тогда у тебя будут и фрукты по абсолютно смешным ценам, и прочее. Поначалу всё казалось нереально дорогим. Оказалось, что не там смотрела", — пишет она. Но оказалось, что и в этом чудесном городе можно скучать: "Через несколько лет стало очень не хватать солнышка. Ну прям очень... А еще, знаете... Дождь в Питере. Он не имеет запаха! Я не знаю, как это описать, но я не чувствую запах дождя там! Поэтому наш алтайский дождь намного ''вкуснее''".

Москва

В чем сходятся все авторы рассказов, так это в том, что Москва – город не для всех. Жесткая, циничная. Здесь расслабиться получается редко. Хочешь остаться – придется покрутиться, чтобы жить "на уровне". Но в то же время возможностей здесь гораздо больше, чем в Барнауле. А потому она "затягивает".

Фото: needguide.ru

Жительница Барнаула Людмила рассказывает, что родственники в Москве домой практически ночью приезжают. Хорошо, что с детьми может бабушка сидеть. Впрочем, для этого она ушла с работы. "В кредитах по уши, так как пришлось купить малюсенькую квартиру" — отмечает Людмила.

Наташа: "Я из Барнаула уехала вначале в Томск учиться. Хотела очень вернуться после обучения, но предлагаемые условия были для меня неприемлемы (у меня профессия архитектор), и я уехала в Москву. В Москве теперь я живу и возвращаться не собираюсь, несмотря на то, что Барнаул всегда останется любимым городом".

Норильск

Северный город, который когда-то манил суровой романтикой и высокими зарплатами, сегодня, по мнению барнаульцев, уже не тот. Кризис коснулся и его.

Фото: ssl.panoramio.com

"В Норильске тоже все очень и очень непросто, несмотря на зарплату, много своих минусов. Большую зарплату получают не все, а только те, кто хоть какое-то отношение имеет к комбинату. А бюджетники получают значительно меньшую зарплату. Не каждому по карману вывезти ребенка каждый год на "материк", а детям это нужно, потому как лета в Норильске практически нет. Многие чувствуют там себя заложниками по той же причине, что не могут вывезти даже детей, которым нужно солнце и витамины. В Барнауле хоть об этом голова не болит" — пишет на Сибмаме SeVeR.

А житель Барнаула Олег, который не так давно перебрался в Норильск в качестве молодого врача, чувствует обманутым. По его словам, ему обещали хорошую зарплату, должность, жилье. В итоге должность он получил. А вместе с ней — ответственность с недостатком кадров. А вот обещанных зарплат и жилья — нет.

ХМАО-Югра

Фото: osurgut.com

Но есть счастливчики, которые почти сразу нашли свою вторую родину. И кто бы мог подумать, что в каком-то далеком малоизвестном населенном пункте так удачно все сложится:

"Вообще, мне нравится Алтайский край. Мне нравится природа, воздух, атмосфера тишины, спокойствия, здесь у меня много друзей и родственников, — рассказывает ИА "Амител" Юрий Аньшаков. — По образованию, да и уже по стилю жизни я учитель. Свою профессию я люблю и ценю. Правда, когда я устроился на работу в АГППК в селе Троицкое, то понял, что свой труд я оцениваю гораздо больше, чем работодатель. зарабатывал там я восемь с половиной тысяч рублей.

Сомнения, что это не везде так, подвигли меня переехать в Барнаул, где я устроился преподавателем в БСК и вскоре был назначен заведующим кафедрой программирования. Самооценка от такого быстрого карьерного роста росла с каждым часом моего пребывания на рабочем месте. Но в Алтайском крае, как оказалось, престиж профессии никак не связан с уровнем ЗП, что меня сильно огорчило. Вы не поверите, мой рабочий день увеличился часов на 5, а на карту стало приходить на 2000 рубле меньше, чем в селе. После того, как я понял, что на Новый год не могу купить своей девушке тот подарок, который она заслуживает, я решился последовать примеру своего товарища. В интернете на портале трудоустройства я оставил свое великолепное резюме (сам бы себя взял на работу). Через неделю мне позвонила Ткач Елена Николаевна, директор школы, и предложила работу. Без отработки я уволился и уехал. Сейчас я работаю учителем информатики и математики, инженером-программистом в Перегребинской СОШ №1 Ханты-Мансийского АО. Достойная зарплата, (по приезду 35 тысяч рублей, плюс каждый год по 10 %), квартира и хорошее отношение администрации – все это я нашел далеко от дома. ХМАО-Югра – это то место, где даже молодой специалист начинает свою карьеру с достойного заработка".

Нижний Новгород

Так получилось, что отзывы об этом городе на одном из самых популярных сайтов Сибири разные. Мы публикуем обе стороны. Ведь всегда полезно знать как можно больше об интересующем объекте.

Фото: photosight.ru

"За квартиру в новостройке площадью 120 кв. м платят около шести тысяч рублей", — пишет Мама Лекки. По ее словам, проблем с "натуральными" продуктами в городе нет.

"Цены на продукты аналогичны нашим, только выбор по маркам и производителю гораздо богаче", — отмечает автор.Среди проблем — такие, как и везде: отсутствие в новостройках детских садов, школ, больниц и парковок.

"Больницы и скорая помощь – если есть возможность, для своего спокойствия, удобства и здоровья, проще покупать годовой "абонемент" в частную клинику с оговоренным количеством врачей, исследований и анализов. К примеру, для семилетнего ребенка год обслуживания стоит 36 тысяч рублей, — пишет женщина. По ее словам, в государственных клиниках очереди и отношение врачей "оставляет желать лучшего".

Что касается зарплаты, то по словам нашей землячки, "громадной" разницы среди госслужащих нет. Так, разница у людей с одинаковым стажем в одинаковых госучреждениях в Барнауле и в Нижнем Новгороде – три тысячи рублей (отзыв написан в феврале 2016 года — прим. редакции).

Впрочем, коренная жительница Новгорода опровергает, слова о платной скорой: "Скорая приезжает за 15-30 минут, в зависимости от удалённости, вызвать её спокойно можно по телефону 03. Совершенно бесплатно. Я знаю, о чём говорю, иначе б мне ни отца, ни сына могли бы не спасти (к ребёнку прилетели за 4 минуты!). Жуткие очереди перекрываются взятием талона на определённое время. И по живой очереди не всё так страшно. Более жутких, чем в Барнауле, я в Нижнем за 20 с лишним лет жизни там не встречала".

Красноярск

Все-таки морозы в Красноярске переносятся тяжелее, чем в Барнауле.

Фото: pokazuha.ru

"Вам всё понравится, — обещает Вася на форуме несидится, только через год город наскучит и захотите свалить из Красноярска прямо в Сочи или в Новороссийск. Сам я проживал год в Барнауле, через месяц будет ровно год, как живу в Красноярске. Зимой обморозил пятки, начали барахлить суставы на коленях... В Барнауле в -38 можно отогреться в тёплом помещении, в Красноярске в -38 можно лишиться пальцев рук и ног, если не покупать дорогую термообувь. Очень часто вижу в транспорте людей с обмороженными лицами.

Да, Красноярск один из самых красивых городов России, но чтобы в нём проживать, нужно здесь родиться и закалиться. А тем, кто полжизни прожил в более тёплых регионах всё-таки стоит тысячу раз подумать, прежде чем переезжать в Красноярск. Да и воздух тут бывает свежий очень редко, в основном смог и едкий дым от заводов и трёх ТЭЦ.

Если сравнивать культуру Барнаула с Красноярском, то несомненно — Красноярск очень культурный город, но это в центре, а на окраинах культура такая же, как в Барнауле — есть ещё депрессивные регионы типа Черёмушек, где не стоит вечером появляться на улице".

Назад, в Барнаул

Случается, когда помотавшись по свету, понимаешь, что твое место — там, где ты родился.

Фото: Александр Моисеев

"Барнаул люблю и чувствую себя здесь очень комфортно. Мне нравится, что он компактный и в нем есть все, что в мегаполисе — театры, музеи, кинозалы, институты и пр. что в больших городах разбросано по большой территории, и не каждый может эти заведения посещать. Кризис всегда и везде, это на мой взгляд природа России — жить сквозь преграды и лишения, преодолевая трудности — пишет Ваниль, — Но в нашем крае всегда алтайские молочные продукты и алтайское мясо и овощи и фрукты, потому что 80% населения обрабатывают сады и огороды — мегаполисам о натуральных продуктах только мечтать приходится. И где бы мы ни отдыхали (и Во Владивостоке были, и Калининграде), при фразе "Мы с Алтая" — всегда реакция — "Ох, как вам везет, такая красота у вас! Мы ваш мед ели, а мы чай пили, а мы хотим к вам на отдых приехать....." — всегда смотрят с завистью, а мы с гордостью".

"Краснодар не понравился – возвращаемся домой. Да-да, в наш Барнаул с плохими дорогами. Потому что он родной, компактный, пробок (по сравнению с Краснодаром) просто нет, школы, медицина и решение многих вопросов намного легче и привычнее", — присоединяется Irinka.

"Я — омичка с рождения, — пишет на несидится Злата, — В студенчестве жила в Барнауле. Что могу сказать в сравнении двух городов — в целом, Барнаул проще. Это проявляется во всём. И бесспорный плюс этого факта в том, что там просто изумительно добрые, открытые, искренние люди. В этом плане очень легко, и я всей душой скучаю по этому доброму, простому городу. Но минус этой простоты тут же рядом: и дома пообшарпаннее, и зарплаты пониже… Омск в этом плане более пантовый: красивый центр, крутые бутики, но и люди жестче, злее, циничнее. Так что, наверное, "лучший" город — это тот, что тебе ближе по сердцу, по духу, по мировоззрению…"