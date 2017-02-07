Фото: el-ab.ru

"Хорошо там, где нас нет" – гласит народная мудрость, предостерегая о том, что везде есть свои достоинства и недостатки. Но все-таки иногда случается, что после долгих мытарств ты находишь себе место по сердцу. Иногда это тот самый город или село, с которого ты начал свое путешествие. Многие из нас порой вздыхают, хорошо бы уехать туда, где тепло, солнечно, зарплаты высокие, а товары дешевые. Есть ли на свете такие города или села? Корреспонденты ИА "Амител" расспросили своих знакомых, уехавших за лучшей жизнью в другие регионы, а также собрали на форумах в интернете отзывы жителей Алтайского края о других городах России. Итак, как живется в Санкт-Петербурге, Москве, Норильске нашим землякам?

Санкт-Петербург

Барнаул часто сравнивают с Санкт-Петербургом. Может быть, именно поэтому очень многим нашим землякам комфортно здесь и они быстро адаптируются.

Фото: moscow-fantasy.ru

Медная: "Мы, к нашему большому счастью, переехали из Барнаула (в Санкт-Петербург)… Регионы очень сильно отличаются по уровню комфорта. То, что для жителей Москвы и Петербурга само собой разумеющееся, довольно сложно добиться на Алтае. И наоборот. Из основных плюсов столичных регионов я бы назвала заботу о детях. Для них сделано многое: символическая плата за детские сады, множество бесплатных кружков, секций, подростковых клубов, продленка в школах (бесплатная!). Конечно, все не совсем радужно: есть очереди в детские сады, борьба за место в хороших школах, но просто людям есть за что побороться и острота вопроса зависит от конкретного района проживания.



Для Алтая большой плюс – это продукты. Есть больше шансов купить что-то натуральное, да и вообще съедобное. Кипринский сыр – это практически единственный алтайский сыр, который я вижу на прилавках супермаркетов в Петербурге. Для нас актуальна проблема выбора молочки, мяса. Зато мы живем у плодоовощной базы и зимой покупали мандарины и яблоки по цене 30-40 руб./кг.



Еще я не могу не написать про медицинскую помощь. Если в Барнауле скорую нужно просто подождать, то в Петербурге она отказывается ехать. Скорая здесь домой практически не приезжает (она специализируется на улице, ранах и кровотечениях), остается только неотложка (до которой в эпидемии не дозвониться). Поэтому температуру в 40,2 у ребенка в бреду я сбивала самостоятельно.

Зато когда срочно потребовалось пройти обследование в логосад, у меня была возможность сделать это быстро и бесплатно, несмотря на то, что в нашей ПК не было талонов к необходимым специалистам: нас записали в другие поликлиники района, и мы заполнили обходной лист за два с половиной дня.

Во всех регионах России остро стоит квартирный вопрос. Но в Петербурге особенно остро в связи со школьным вопросом: большинство школ работают в одну смену и по пятидневке.. Количество мест для приема ограничено, поэтому приоритет при зачислении в школу отдается ребятам с постоянной регистрацией в шаговой доступности от школы, а таких здесь немного.

Для решения этого вопроса достаточно купить жилье, но оно довольно дорогое (в нашем микрорайоне от 3,5 млн рублей за однушку-хрущевку), поэтому знакомых много тех, кто уже лет по 20 обитает по съемным квартирам.

Коммуналка здесь такая же, как в Барнауле. И проблемы те же, что в старых домах, где счетчиков нет: цифры бывают заоблачными. Мы живем в новом доме, в "однушке" 45 квадратов, платим ежемесячно 3,5 т.р. (в отопительный сезон) (отзыв февраля 2016 года).

В Петербурге парадные только фасады. В центре жить невозможно, нет мест ни где погулять, нет магазинов продуктовых нормальных, много людей, крысы.



В районах, где хрущевская и сталинская застройка, несколько проще и с магазинами получше, но рядом промзоны, железные дороги... Неуютно... Пробки. Метро далеко. И расстояния здесь несоизмеримо большие. В садик мы детей водим, как от Нового рынка до ЦУМа путь. Поликлиника детская еще дальше.

Надо понимать, что это не хорошо и не плохо, просто по-другому, не как ты привык, тогда спокойнее все воспринимается".

TatianaK: "Мы с лета-осени переехали в Санкт-Петербург. Да, многое по-другому, но это дело привычки, я считаю. Даже несмотря на пока что временный съем жилья, нам тут легче в финансовом плане".

Miss Grol: "В Петербурге первый год абсолютно срывало крышу от того, что вот он, мой любимый город. Город, который запросто способен полностью растворить любую тоску, любые проблемы. Город, где можно просто идти по проспекту, и даже тогда, когда в жизни всё не очень-то и легко, ты чувствуешь себя офигенно и свободно!

О быте: там действительно нужно ''познать'', где купить продукты дешевле, узнать, что и где. И тогда у тебя будут и фрукты по абсолютно смешным ценам, и прочее. Поначалу всё казалось нереально дорогим. Оказалось, что не там смотрела.

Училась, устроилась на работу. В Барнауле бывала два раза в год, мне этого более чем хватало. Но через несколько лет стало очень не хватать солнышка. Ну прям очень, хотя на него у меня в принципе аллергия. А еще, знаете... Дождь в Питере. Он не имеет запаха! Я не знаю, как это описать, но я не чувствую запах дождя там! Поэтому наш алтайский дождь намного ''вкуснее''.

Москва

В чем сходятся все авторы рассказов, так это в том, что Москва – город не для всех. Жесткая, циничная. Здесь расслабиться получается редко. Хочешь остаться – придется покрутиться, чтобы жить "на уровне". Но в то же время возможностей здесь гораздо больше, чем в Барнауле. А потому она "затягивает".

Фото: needguide.ru

Люда Л2: "В Москве моя родня говорит, что практически ночью домой доезжают, а дети с бабушкой. Она была вынуждена уйти с работы и сидеть с внуками. Да, жизнь другая, свои плюсы и минусы, и каждый выбирает сам, где ему лучше. В кредитах по уши. За 5 млн мааааалипусенькую квартиру взяли. Платят теперь кредиты, детей воспитывает бабушка. Она поставила на своей карьере крест, хотя была на очень высокой должности в АК (поехала ради внуков)".

Наташа: "Я из Барнаула уехала вначале в Томск учиться. Хотела очень вернуться после обучения, но предлагаемые условия были для меня неприемлемы (у меня профессия архитектор), и я уехала в Москву. В Москве теперь я живу и возвращаться не собираюсь, несмотря на то, что Барнаул всегда останется любимым городом".

Норильск

Северный город, который когда-то манил суровой романтикой и высокими зарплатами, сегодня, по мнению барнаульцев, уже не тот. Кризис коснулся и его.

Фото: ssl.panoramio.com

Иннок: "Мой близкий друг уехал в Питер из Норильска. Назад не хочет. Говорит, да, кризис коснулся, платить стали меньше. Если ещё год назад за эту работу получали по 100 тыщ, то сейчас 70... Я и на 70 согласна. При этом коммуналка у них меньше, чем у нас, продукты так же. Когда он три года назад прилетал сюда по работе, мы с ним встречались, он сказал, что пообщался с бывшими сослуживцами, друзьями и пребывает в шоке.... Как можно жить на 15-20 тысяч? А по телефону рассказал, что, когда из Барнаула вернулся в Норильск, в Барнауле получал 800 рублей, а в Норильске устроился на 15 тысяч. Говорит, что у него тогда даже башню снесло от таких денег".

SeVeRina10: "В Норильске тоже все очень и очень непросто, несмотря на зарплату, много своих минусов. Большую зарплату получают не все, а только те, кто хоть какое-то отношение имеет к комбинату. А бюджетники получают значительно меньшую зарплату. Не каждому по карману вывезти ребенка каждый год на "материк", а детям это нужно, потому как лета в Норильске практически нет. Многие чувствуют там себя заложниками по той же причине, что не могут вывезти даже детей, которым нужно солнце и витамины. В Барнауле хоть об этом голова не болит".

ХМАО-Югра

Фото: osurgut.com

Но есть счастливчики, которые почти сразу нашли свою вторую родину. И кто бы мог подумать, что в каком-то далеком малоизвестном населенном пункте так удачно все сложится:

Юрий Аньшаков: "Вообще, мне нравится Алтайский край. Мне нравится природа, воздух, атмосфера тишины, спокойствия, здесь у меня много друзей и родственников.

По образованию, да и уже по стилю жизни я учитель. Свою профессию я люблю и ценю. Правда, когда я устроился на работу в АГППК в селе Троицкое, то понял, что свой труд я оцениваю гораздо больше, чем работодатель.

Сомнения, что это не везде так, подвигли меня переехать в Барнаул, где я устроился преподавателем в БСК и вскоре был назначен заведующим кафедрой программирования. Самооценка от такого быстрого карьерного роста росла с каждым часом моего пребывания на рабочем месте. Но в Алтайском крае, как оказалось, престиж профессии никак не связан с уровнем ЗП, что меня сильно огорчило. Вы не поверите, мой рабочий день увеличился часов на 5, а на карту стало приходить на 2000 рубле меньше, чем в селе. После того, как я понял, что на Новый год не могу купить своей девушке тот подарок, который она заслуживает, я решился последовать примеру своего товарища. В интернете на портале трудоустройства я оставил свое великолепное резюме (сам бы себя взял на работу). Через неделю мне позвонила Ткач Елена Николаевна, директор школы, и предложила работу. Без отработки я уволился и уехал. Сейчас я работаю учителем информатики и математики, инженером-программистом в Перегребинской СОШ №1 Ханты-Мансийского АО. Достойная зарплата, квартира и хорошее отношение администрации – все это я нашел далеко от дома. ХМАО-Югра – это то место, где даже молодой специалист начинает свою карьеру с достойного заработка".

Нижний Новгород

Так получилось, что отзывы об этом городе на одном из самых популярных сайтов Сибири разные. Мы публикуем обе стороны. Ведь всегда полезно знать как можно больше об интересующем объекте.

Фото: photosight.ru

Мама Лекки: "В Нижнем Новгороде живут родственники. Коммуналка: за квартиру в новостройке площадью 120 кв. м мои родные платят около шести тысяч рублей.

Продукты: проблем с "натуральными" продуктами нет. Практически в каждом квартале есть фермерские точки или мини-магазинчики, куда привезут парное мясо и свежее молоко.



Цены на продукты (ориентируюсь на "Ашан") аналогичны нашим, только выбор по маркам и производителю гораздо богаче. Есть разница в стоимости лекарств: в Нижнем Новгороде на порядок дороже, 80% лекарств торговой марки "Нижфарм".



Среди основных проблем – детские сады (в новостройках их нет), школы, больницы и парковки. Школы – попасть в "нужную" (престижную, котирующуюся в системе образования) школу проблематично. В НН славятся 2 школы – гуманитарная и с мат. уклоном. Находятся в историческом центре и набирают по 3 класса первоклассников. Очередь в 160 человек в 3 утра перед подачей списка на запись – обычное явление февраля.

Больницы и скорая помощь – если есть возможность, для своего спокойствия, удобства и здоровья, проще покупать годовой "абонемент" в частную клинику с оговоренным количеством врачей, исследований и анализов. К примеру, для семилетнего ребенка год обслуживания стоит 36 т.р.

В государственных клиниках делать нечего. Жуткие очереди и отношение врачей оставляет желать лучшего. Скорую помощь вызвать нереально, будет ехать часа три-четыре. Но за 300 рублей (платная скорая) эта карета приедет в районе 30 минут.

Зарплата. Громадной разницы среди госслужащих нет. К примеру, разница у людей с одинаковым стажем в одинаковых госучреждениях у нас и в НН – 3 тысячи рублей (отзыв написан в феврале 2016 года). Если отбросить госслужбу, то разница бросается в глаза. Зарплата топ-менеджера предприятия – от 600 тыс. руб. Менеджеры торговых сетей и представители местных компаний (возьмем "Нижфарм") получают 80-100 т.р.



Кризис чувствуется и в НН. Много предприятий закрылось, банковский сектор хорошо "почистили", огромные торговые площади стоят пустыми. Но есть возможность выбора рабочих мест (правда, вниз по карьерной лестнице). Зимой общалась с банковским "сокращенцем", который отказывался работать за 70 т.р. вместо привычных 120 т.р. Сказал, что выплаченного "парашюта" ему хватит до лета, а там можно и подыскать что-то лучше. Люди не боятся миграции в другие города и страны. Многие переезжают в Казань, Москву, Сочи".

Жительница Новгорода: Скорая приезжает за 15-30 минут, в зависимости от удалённости, вызвать её спокойно можно по телефону 03. Совершенно бесплатно. Я знаю, о чём говорю, иначе б мне ни отца, ни сына могли бы не спасти (к ребёнку прилетели за 4 минуты!). Жуткие очереди перекрываются взятием талона на определённое время. И по живой очереди не всё так страшно. Более жутких, чем в Барнауле, я в Нижнем за 20 с лишним лет жизни там не встречала.



О зарплате: обычные люди (да те же продавцы-кассиры), коих большинство, получают 15-30 тысяч. От 600 тысяч – я таких ноликов даже не видела никогда и ни у кого. Больше похоже на миф. Но если они действительно есть, то понятно, откуда берётся средняя зарплата в 30 тысяч по городу. Да, близость Москвы сказывается, много рабочих мест, но оплату труда вы явно завысили".

Краснодар

"Город солнца, город мечты", – описывает его жительница Барнаула, которая мечтает туда вернуться.

Фото: 7oom.ru

Miss Grol: "На работе предложили на время поехать в Краснодар, открывать там филиал, и так как солнышка хотелось, я решила попробовать, учеба была уже позади и я полетела из Петербурга навстречу к солнышку.

Краснодар встретил меня температурой +40...Вместе с адской жарой меня встретили адские люди).

После того, как я немного привыкла к окружающим, я стала замечать, что в принципе-то город неплохой, со своей красотой, особенностями..отчасти он похож на Барнаул, особенно с точки зрения быта.

После Краснодара пришлось пожить также в Сочи, Анапе и Ростове. Ростов — Ни за что, никогда не хочу туда возвращаться! Сочи — да, курорт, но жить там, господа, круглый год — не лучший вариант, зима хоть и не длинная, но довольно противная со всякими ''ветер с моря дул'', продирает куда хлеще, чем в Питере. В итоге при анализе всех ''за'' и ''против'' я для себя определила город, в котором хотелось бы жить, им оказался Краснодар. Питер — город, куда бы я хотела ездить периодически.

Но мой, тогда еще, будущий муж, ждал меня в Барнауле, и вот, вдоволь ''намотав'' километров, однажды я вернулась сюда на каникулы и осталась. Но с условием, что чуть позже мы все вместе поедем туда, поближе к морю, в город, где каждые выходные ты можешь проводить на море, а зимой ездить на горячие источники".

Красноярск

Все-таки морозы в Красноярске переносятся тяжелее, чем в Барнауле.

Фото: pokazuha.ru

Вася: "Вам всё понравится, только через год город наскучит и захотите свалить из Красноярска прямо в Сочи или в Новороссийск. Сам я проживал год в Барнауле, через месяц будет ровно год, как живу в Красноярске. Зимой обморозил пятки, начали барахлить суставы на коленях... В Барнауле в -38 можно отогреться в тёплом помещении, в Красноярске в -38 можно лишиться пальцев рук и ног, если не покупать дорогую термообувь. Очень часто вижу в транспорте людей с обмороженными лицами.

Да, Красноярск один из самых красивых городов России, но чтобы в нём проживать, нужно здесь родиться и закалиться. А тем, кто полжизни прожил в более тёплых регионах всё-таки стоит тысячу раз подумать, прежде чем переезжать в Красноярск. Да и воздух тут бывает свежий очень редко, в основном смог и едкий дым от заводов и трёх ТЭЦ.

Если сравнивать культуру Барнаула с Красноярском, то несомненно — Красноярск очень культурный город, но это в центре, а на окраинах культура такая же, как в Барнауле — есть ещё депрессивные регионы типа Черёмушек, где не стоит вечером появляться на улице".

Назад, в Барнаул

Случается, когда помотавшись по свету, понимаешь, что твое место — там, где ты родился.

Фото: Александр Моисеев

Ванилль: "Барнаул люблю, и чувствую себя здесь очень комфортно. Сравнивая с другими городами (везде есть и красные улицы, и заглянешь во дворы — разруха и уныние), мне нравится, что он компактный и в нем есть все, что в мегаполисе — театры, музеи, кинозалы, институты и т.д. и т.п., то что в больших городах разбросано по большой территории, и не каждый может эти заведения посещать. Кризис всегда и везде, это на мой взгляд природа России — жить сквозь преграды и лишения, преодолевая трудности. Но в нашем крае всегда алтайские молочные продукты и алтайское мясо и овощи и фрукты, потому что 80% населения обрабатывают сады и огороды — мегаполисам о натуральных продуктах только мечтать приходится. И где бы мы ни отдыхали (и Во Владивостоке были, и Калининграде), при фразе "Мы с Алтая" — всегда реакция — "Ох, как вам везет, такая красота у вас! Мы ваш мед ели, а мы чай пили, а мы хотим к вам на отдых приехать....." — всегда смотрят с завистью, а мы с гордостью".

Irinka05: "Большую часть жизни прожила в Барнауле. Были периоды проживания в Москве, последний два года назад. Сейчас почти год живу в Краснодаре. Сделала выводы — если бы были деньги на покупку жилья в Москве, то жила бы только там. Исходя из соотношения многих параметров: наличие интересных вакансий, уровень заработной платы, квартплата, обустроенные дворы, хорошие дороги, метро, доступность поездок из Москвы в другие страны. Краснодар не понравился — возвращаемся домой. Да- да, в наш Барнаул с плохими дорогами. Потому что он родной, компактный, пробок (по сравнению с Краснодаром) просто нет, школы, медицина и решение многих вопросов намного легче и привычнее. Ну и климат: в Краснодаре понравились только с июля по октябрь включительно. Остальное время много дождей".

Просто Волшебник: "А мы пожили в Москве и вернулись на родину. Москва адский город.... там некогда жить, нет воздуха, нет ничего натурального, плюс постоянные пробки и толпы людей. Хотя кто-то в восторге от столицы".

Аннетта: "Побывала впервые в Питере. Конечно, много красивых и величественных мест, все дышит историей и т.д. и т.п. Но я бы там жить не хотела. Только в Питере я поняла, какой компактный и удобный у нас город. Меня раздражали толпы народа в метро, на Невском, очереди , даже в книжном магазине, от которых в Барнауле мы давно отвыкли. Удивило количество курящих людей, особенно девушек.Шаг с Невского шагнешь-такая страхота. Как будто в лихие 90-е вернулась. А пробки чего стоят?

Магазины не впечатлили-были в "Сити-молле", так почти все те же фирмы представлены у нас в ТЦ.И цены такие же. Общалась с подругами, которые давно в Питере живут. Они подтвердили, что жизнь в спальном районе Питера практически не отличается от жизни в Барнауле.

К вопросу о зарплатах. Ехали в автобусе, и рядом разговаривали две женщины.Одна другой жаловалась, что у нее сын работает менеджером в автоцентре по 16 часов в день за 20 тыс.рублей в месяц".

Злата: "Я — омичка с рождения. В студенчестве жила в Барнауле. Что могу сказать в сравнении двух городов — в целом, Барнаул проще. Это проявляется во всём. И бесспорный плюс этого факта в том, что там просто изумительно добрые, открытые, искренние люди. В этом плане очень легко, и я всей душой скучаю по этому доброму, простому городу. Но минус этой простоты тут же рядом: и дома пообшарпаннее, и зарплаты пониже… Омск в этом плане более пантовый: красивый центр, крутые бутики, но и люди — жестче, злее, циничнее. Так что, наверное, "лучший" город — это тот, что тебе ближе по сердцу, по духу, по мировоззрению…"