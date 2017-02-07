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Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин заявил, что власти нашей страны любят мертвых больше, чем живых. Он назвал Россию "некрофильским государством", пишет "Интерфакс".
Такое заявление он сделал на выступлении в петербургской филармонии. Там он заявил:
"У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем", – сказал руководитель "Сатирикона".
В ходе выступления Райкин напомнил о судьбах Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского.
Также худрук "Сатирикона" вспомнил, что гонения исходили именно из Санкт-Петербурга. По его мнению, эти традиции живы и в настоящее время.
Напомним, Константин Райкин недавно оказался в центре скандала, когда высказался о цензуре в российском искусстве.
Комментарии
Ещё один опальщик.
ага, как о безвозвратном финансировании из бюджета дело заходит - так сразу цензура
фу, мерзкий тип! Т.е. этот всепропальщик хочет себе прижизненный памятник... ну давайте скинемся этому клоуну.
Ну типа отца его чтят и любят больше, чем его. что ли? Обидки... Как будто этого шута есть за что любить как актера.
а чего государству мертвых не любить? Есть-пить не просят, молчат. Все что хошь на них можно свалить
Только с правителями в России все наоборот. Странно, да?
Абсолютно точно подмечено, трупик на Красной площади,в мавзолее, майские прогулки с портретами давно умерших людей, некрофильское государство
все правильно сказал Райкин. не в бровь а в глаз сказал.
Правильно. Государство умирает, а чиновники продолжают его иметь по всякому.
надо всем райкиным показать на дверь!