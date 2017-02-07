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Константин Райкин назвал Россию "некрофильским государством"

, ИА "Амител"
По мнению Райкина, государство любит мертвых больше, чем тех, кто еще жив

Фото: ngzt.ru

Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин заявил, что власти нашей страны любят мертвых больше, чем живых. Он назвал Россию "некрофильским государством", пишет "Интерфакс".

Такое заявление он сделал на выступлении в петербургской филармонии. Там он заявил: 

"У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем", – сказал руководитель "Сатирикона".

В ходе выступления Райкин напомнил о судьбах Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского.

Также худрук "Сатирикона" вспомнил, что гонения исходили именно из Санкт-Петербурга. По его мнению, эти традиции живы и в настоящее время.

Напомним, Константин Райкин недавно оказался в центре скандала, когда высказался о цензуре в российском искусстве. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

7.02.2017 09:22
- гость -

Ещё один опальщик.

0  0
7.02.2017 09:30
- гость -

ага, как о безвозвратном финансировании из бюджета дело заходит - так сразу цензура

0  0
7.02.2017 09:30
Онли Олд.Эмайк.Ру

фу, мерзкий тип! Т.е. этот всепропальщик хочет себе прижизненный памятник... ну давайте скинемся этому клоуну.

0  0
7.02.2017 09:36
Тю!

Ну типа отца его чтят и любят больше, чем его. что ли? Обидки... Как будто этого шута есть за что любить как актера.

0  0
7.02.2017 09:37
Filin

а чего государству мертвых не любить? Есть-пить не просят, молчат. Все что хошь на них можно свалить

0  0
7.02.2017 09:39
- гость -

Только с правителями в России все наоборот. Странно, да?

0  0
7.02.2017 09:40
- гость -

Абсолютно точно подмечено, трупик на Красной площади,в мавзолее, майские прогулки с портретами давно умерших людей, некрофильское государство

0  0
7.02.2017 09:43
гость

все правильно сказал Райкин. не в бровь а в глаз сказал.

0  0
7.02.2017 09:48
- гость -

Правильно. Государство умирает, а чиновники продолжают его иметь по всякому.

0  0
7.02.2017 09:52
- гость -

надо всем райкиным показать на дверь!

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