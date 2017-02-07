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Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин заявил, что власти нашей страны любят мертвых больше, чем живых. Он назвал Россию "некрофильским государством", пишет "Интерфакс".

Такое заявление он сделал на выступлении в петербургской филармонии. Там он заявил:

"У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем", – сказал руководитель "Сатирикона".

В ходе выступления Райкин напомнил о судьбах Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского.

Также худрук "Сатирикона" вспомнил, что гонения исходили именно из Санкт-Петербурга. По его мнению, эти традиции живы и в настоящее время.

Напомним, Константин Райкин недавно оказался в центре скандала, когда высказался о цензуре в российском искусстве.