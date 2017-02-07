"АлтайБаскет" в домашнем матче уверенно переиграл лидера "Суперлиги-3" "Уралмаш" из Екатеринбурга. Встреча состоялась 6 февраля в СК "Победа".

В предыдущем круге на выезде барнаульцы дважды уступили уральской команде, которая уверенно идет на первом месте в чемпионате. "АлтайБаскет" довольно уверенно начал встречу и закончил первую четверть с отличным результатом — 23-7.

Барнаульская команда после некоторых изменений в составе по ходу сезона сейчас на подъеме. Поэтому неудивительно, что в оставшееся время игроки "АлтайБаскета" сохраняли отрыв в счете. В итоге уверенная победа – 86-62 на радость барнаульской публике.

Наша команда сейчас идет на четвертом месте в чемпионате. Повторная игра с "Уралмашем" состоится уже во вторник, 7 февраля.