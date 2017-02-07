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Алтайский край называется в числе российских регионов, где паводок 2017 года может быть наиболее сложным.

Об этом было заявлено накануне в рамках селекторного совещания, которое провел глава МЧС России Владимир Пучков.

"Неблагоприятное развитие паводковой обстановки прогнозируется на территории шести субъектов Российской Федерации Сибирского (Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская, Новосибирская, Томская и Омская области), 11 субъектов Приволжского (Республики Башкортостан, Татарстан, Марий-Эл, Мордовия, Удмуртия и Чувашия, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская и Саратовская области) и трех субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа (Курганская, Свердловская и Тюменская области)", – говорится в сообщении на официальном сайте МЧС России.

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В экстренном ведомстве добавляют, что в стране в этом году в зоне возможного подтопления могут оказаться более шести тысяч населенных пунктов.

В данный момент в регионах уже ведется подготовка к паводковому периоду, стартовали работы по ослаблению льда. Также сформирована группировка сил и средств в составе более 704 тысяч человек, более 160 тысяч единиц техники, 510 единиц авиатехники, порядка 13 тысяч плавсредств.

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Обращаясь к участникам совещания, глава МЧС России Владимир Пучков подчеркнул: "Я попрошу еще раз сверить все данные космического мониторинга, организовать взаимодействие со всеми наземными службами, осуществить моделирование ситуации и заблаговременно принять все необходимые меры".

По его словам, выполнение всех спланированных мероприятий обеспечит минимизацию рисков в паводковый период.