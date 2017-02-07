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Легкоатлеты из России смогут выступить на чемпионате мира 2017 года в Лондоне, который пройдет в августе этого года, только под нейтральным флагом. Об этом пишет портал russian.rt.com.

Как сообщается, Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) до сих пор не восстановила членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Членство можно будет восстановить не раньше ноября, тогда как чемпионат пройдет с 5 по 13 августа.

Пока ни один из 35 спортсменов, подавших заявки на выступление под нейтральным флагом, не получил ответ.