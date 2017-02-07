Фото: balashover.ru
Власти России не имеют планов приватизировать "Российские железные дороги", заявил в интервью "Известиям" вице-премьер федерального правительства Игорь Шувалов.
"Мы не собираемся приватизировать РЖД. Буквально на днях в правительстве утверждена программа приватизации, и РЖД в этот список не входит", – отметил чиновник.
Также Шувалов уточнил, что, когда вопрос о приватизации РЖД обсуждался, речь шла о небольшом пакете акций, который могли бы разместить в пользу негосударственных пенсионных фондов.
Сейчас, по словам вице-премьера, этого вопроса вовсе нет в повестке. Отметим, что сегодня государство является собственником 100% акций РЖД.
Комментарии
Естессна, что не собираются) РЖД не бензоколонка с газом)))))
С таким правительством России не видать хорошей жизни.Каждый день дурь от него и отрицание ее.Правильно в свое время говорил Салтыков-Щедрин -задача у чиновников одна-держать народ в состоянии постоянного изумления,а в это время им можно творить свои делишки.
ОАО "РЖД"
а РЖД разве не постигла участь всех ОАО? они не стали ПАО?
7.02.2017 10:15 - гость - Естессна, что не собираются) РЖД не бензоколонка с газом)))))
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Ничем не хуже, друг мой.
Ибо монополия на грузоперевозки.
задаром забрать - совесть не позволяет, а выкупить чтобы другие страны не насмешить денег еще столько не накопили. Вот еще чуть подкопят а потом катарский фонд выкупит 20%.