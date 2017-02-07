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Власти России не имеют планов приватизировать "Российские железные дороги", заявил в интервью "Известиям" вице-премьер федерального правительства Игорь Шувалов.

"Мы не собираемся приватизировать РЖД. Буквально на днях в правительстве утверждена программа приватизации, и РЖД в этот список не входит", – отметил чиновник.

Также Шувалов уточнил, что, когда вопрос о приватизации РЖД обсуждался, речь шла о небольшом пакете акций, который могли бы разместить в пользу негосударственных пенсионных фондов.

Сейчас, по словам вице-премьера, этого вопроса вовсе нет в повестке. Отметим, что сегодня государство является собственником 100% акций РЖД.