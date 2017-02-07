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Глава Бурятии Вячеслав Наговицын досрочно складывает полномочия

, ИА "Амител"
Региональный руководитель планирует обратиться с этой просьбой к президенту Владимиру Путину

Фото: egov-buryatia.ru

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын заявил о намерении досрочно уйти в отставку, передает ТАСС.

"Я отработал полных два срока. Формально есть повод для того, чтобы пойти на третий срок, но ситуация подсказывает, что на сегодня есть позиция, что нужны перемены в республике", – сказал во вторник региональный руководитель.

Он добавил, что считает верным принцип ротации кадров, с которой "приходит новая свежая волна".

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Отметим, что по большому счету Вячеслав Наговицын повторил основные тезисы, которые накануне высказал прежний глава Пермского края Виктор Басаргин, также объявивший о досрочной отставке.

Необходимо указать и на то, что федеральные СМИ анонсировали вероятный "парад отставок" губернаторов сразу в нескольких регионах.

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Помимо Пермского края и Бурятии, в числе субъектов, где могут смениться руководители, назывались Карелия, Рязанская, Свердловская, Новгородская и Ивановская области.

Вячеслав Владимирович Наговицын родился 2 марта 1956 года в городе Глазове Удмуртской АССР. В 1978 году окончил Томский политехнический институт (в настоящее время Томский политехнический университет) по специальности "инженер-механик". По окончании вуза работал на Томском приборном заводе, вначале инженером, затем секретарем комитета комсомола, заместителем начальника цеха, начальником цеха. В 1986 году Вячеслав Владимирович был назначен главным инженером Томского завода измерительной аппаратуры, затем – генеральным директором завода. В 1992 году получил еще одно высшее образование, окончив Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности "менеджер высшей категории". С марта 1998 года по декабрь 1999 года работал в должности заместителя главы администрации (губернатора) Томской области по промышленности и поддержке предпринимательства. В декабре 1999 года возглавил правительство Томской области, одновременно замещая должность первого заместителя главы администрации (губернатора) Томской области. С 10 июля 2007 года Вячеслав Наговицын – президент – председатель правительства Республики Бурятия. 12 мая 2012 года Вячеслав Наговицын утвержден на второй срок в должности главы республики.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.02.2017 10:27
Мимопроходящий

Когда-ж наш то?

0  0
7.02.2017 10:41
ИМХО

Иди мимо, мимопрохожий

0  0
7.02.2017 10:47
- гость -

Кстати, Елизавета II отмечает 65 лет на троне. Нашему гаранту есть к чему стремиться!

0  0
7.02.2017 10:48
Мимопроходящий

Что, имхо, очень КУ господина ПЖ? Край по всем рейтингам "хуже Занзибара", а хозяин ни при чем. Только на докладе у президента сидит и расхваливает, как на Алтае ништяк.

0  0
7.02.2017 11:00
ИМХО

Мимопрохожий, Президент не дурак, на слово не верит. Эти ребята, которых сейчас под зад пинком, тоже сидели и расхваливали как у них там все ништяк. Так что слов одних мало, дела нужны. Кластеры, субкластеры...

0  0
7.02.2017 11:29
- гость -

Я устал, я ухожу.............................. так устал,что три месяца потерпеть не мог.Надеется,как оправдавшего доверие, Вождь переназначит без выборов...или боится что посадит. Хороший пример, алтайскому брату надо на заметку брать

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