Фото: egov-buryatia.ru

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын заявил о намерении досрочно уйти в отставку, передает ТАСС.

"Я отработал полных два срока. Формально есть повод для того, чтобы пойти на третий срок, но ситуация подсказывает, что на сегодня есть позиция, что нужны перемены в республике", – сказал во вторник региональный руководитель.

Он добавил, что считает верным принцип ротации кадров, с которой "приходит новая свежая волна".

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Отметим, что по большому счету Вячеслав Наговицын повторил основные тезисы, которые накануне высказал прежний глава Пермского края Виктор Басаргин, также объявивший о досрочной отставке.

Необходимо указать и на то, что федеральные СМИ анонсировали вероятный "парад отставок" губернаторов сразу в нескольких регионах.

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Помимо Пермского края и Бурятии, в числе субъектов, где могут смениться руководители, назывались Карелия, Рязанская, Свердловская, Новгородская и Ивановская области.

Вячеслав Владимирович Наговицын родился 2 марта 1956 года в городе Глазове Удмуртской АССР. В 1978 году окончил Томский политехнический институт (в настоящее время Томский политехнический университет) по специальности "инженер-механик". По окончании вуза работал на Томском приборном заводе, вначале инженером, затем секретарем комитета комсомола, заместителем начальника цеха, начальником цеха. В 1986 году Вячеслав Владимирович был назначен главным инженером Томского завода измерительной аппаратуры, затем – генеральным директором завода. В 1992 году получил еще одно высшее образование, окончив Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности "менеджер высшей категории". С марта 1998 года по декабрь 1999 года работал в должности заместителя главы администрации (губернатора) Томской области по промышленности и поддержке предпринимательства. В декабре 1999 года возглавил правительство Томской области, одновременно замещая должность первого заместителя главы администрации (губернатора) Томской области. С 10 июля 2007 года Вячеслав Наговицын – президент – председатель правительства Республики Бурятия. 12 мая 2012 года Вячеслав Наговицын утвержден на второй срок в должности главы республики.