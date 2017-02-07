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Комитет Госдумы подготовил очередные поправки в закон об "автогражданке", которые подразумевают использование только новых автозапчастей при ремонте машин. Об этом пишут "Ведомости".

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По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, это позволит создать преимущество натурального возмещения. Поправки в этот закон могут внести уже с 1 марта. При ремонте легкового автомобиля будет действовать приоритет оплаты ремонта над денежными выплатами.

Выплата наличными будет сохраняться только в некоторых случаях.