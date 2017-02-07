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Комитет Госдумы подготовил очередные поправки в закон об "автогражданке", которые подразумевают использование только новых автозапчастей при ремонте машин. Об этом пишут "Ведомости".
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По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, это позволит создать преимущество натурального возмещения. Поправки в этот закон могут внести уже с 1 марта. При ремонте легкового автомобиля будет действовать приоритет оплаты ремонта над денежными выплатами.
Выплата наличными будет сохраняться только в некоторых случаях.
Комментарии
Китайские?
Опять ОСАГО подорожает?
За пару дополнительных тысяч я купил доп: "Ремонт у дилера". Якобы опплачивают дилерский ремонт новыми запчастями.
а то
а износ ЗЧ уберут?
Уберут! А потом догонят и ещё уберут!
Людям нужно дать деньги и они сами будут решать, новые запчасти или б/у, китайские или оригинальные, ремонтировать авто или нет!
Такое впечатление, что где то обманывают, но не могу понять где???