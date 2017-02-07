Три кандидата прошли отбор конкурсной комиссии на должность главы администрации Рубцовска. Местные депутаты выберут сити-менеджера 16 февраля.

Всего документы подали четыре человека: исполняющий обязанности главы администрации Дмитрий Фельдман, депутат Рубцовского горсовета Евгений Криволапов, замначальника управления по ЖКХ, хозяйству и благоустройству администрации Владимир Веснин, директор рекламного агентства Игорь Фельдбуш.

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Однако Фельдбуш не предоставил все необходимые документы и конкурсный отбор не прошел. Остальные трое предстанут перед депутатами горсовета на сессии 16 февраля, сообщается на сайте горсовета. Народные избранники тайным голосованием выберут нового главу администрации.

Город лишился сити-менеджера 29 сентября 2016 года: Владимир Ларионов, занимавший пост с 2012 года, ушел в досрочную отставку. В мае 2016 года он был признан виновным в незаконном распоряжении о предоставлении в социальный найм и собственность своей подчиненной комнаты из муниципального жилищного фонда. Почти сразу был амнистирован.

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Любопытно, но уже в сентябре 2017 года состоятся новые выборы горсовета, тогда истекут полномочия и нового сити-менеджера.