В Алтайском крае введен карантин по гриппу и ОРВИ. В регионе заболели около 30 тысяч человек. И это только официальная статистика. Кроме того, среди заболевших продолжают выделять вирусы гриппа А/H3N2/ и А /H1N1/ – гонконгского и свиного.
Как не заболеть гриппом и что делать, если "подцепил" вирус, смотрите в нашей инфографике.
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Комментарии
"Роспотребнадзор опроверг сообщения о ввозе в РФ зараженных фруктов из Китая"Это потому, что с Китаем не переругались еще..Еда- это политика.
Напомню. " в связи с распространением сообщений через мессенджеры в ряде регионов о якобы поставке в Россию из Китая зараженных мандаринов и бананов, вирус гриппа и ротавирусной инфекции на фруктах не обнаружены", - сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре напомнили, что заразиться гриппом или ротавирусной инфекцией через продукты питания невозможно." (с)