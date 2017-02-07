Фото: pixabay.com
Житель Астрахани первый в России получил наказание по статье "Несообщение о преступлении", которая входит в "пакет Яровой". Об этом пишет газета "Известия".
Читайте также: Что произойдет с принятием "антитеррористического" закона Яровой?
Как сообщается, в качестве наказания для Улукбека Гафурова суд назначил штраф в размере 70 тысяч рублей. Его обвинили в том, что он не сообщил в правоохранительные органы о своем знакомом – гражданине Киргизии Равшане Акбарове, который прошел подготовку в лагере боевиков и воевал на стороне террористов.
Что касается самого Акбарова, то он получил восемь лет колонии строгого режима.
Комментарии
Скоро будет достроено государство как в игре Half life 2 : "Граждане, ваш квартал обвиняется в недоносительстве, штраф - 5 пищевых единиц"
за ложный донос - турма, за недоносительство - турма.
Нет ли здесь взаимоисключающих параграфов?
А я знаю тут одного который не донес, пойду-ка донесу, что он не донес, пока он сам на меня не донес, что я не донесла на него, что он не доносил.
с почином, аккурат юбилей, с 37 года как раз 80 лет собирайте сидоры...
Тут понимаешь, если донёс на того, кто занёс, сам можешь пострадать
Вот и очередной шаг сделали в сторону демократии и присоединились к США, Дании, Франции, Голландии и т.д. и т.п. А то были какие-то ватники и колорады.
Когда тебя взорвут в автобусе, твой мозг будет найден в радиусе 50 метров!
"Когда тебя взорвут в автобусе, твой мозг будет найден в радиусе 50 метров!" ------- Фуганок, тебе, похоже, не все мозги собрали, чего-то не хватает
Доносчику первый кнут. Старая народная мудрость. У меня знакомый в 1999 позвонил сказал что чёрные коробки в подвал таскают (оказалось у торгашей склад был), так чуть реальный срок не получил. А незадолго как раз газ шарахнул где то возле Юрина-С западная.