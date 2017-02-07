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Житель Астрахани первый в России получил наказание по статье "Несообщение о преступлении", которая входит в "пакет Яровой". Об этом пишет газета "Известия".

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Как сообщается, в качестве наказания для Улукбека Гафурова суд назначил штраф в размере 70 тысяч рублей. Его обвинили в том, что он не сообщил в правоохранительные органы о своем знакомом – гражданине Киргизии Равшане Акбарове, который прошел подготовку в лагере боевиков и воевал на стороне террористов.

Что касается самого Акбарова, то он получил восемь лет колонии строгого режима.

