Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Руководство DIY-ритейлера "Леруа Мерлен" уточнило время открытия второго гипермаркета сети в Барнауле.

"В Сибири и на Дальнем Востоке в этом году появится сразу шесть новых магазинов "Леруа Мерлен". Первый из них начнет работу в конце марта в Барнауле, в апреле — Хабаровск, в июле — Красноярск и Омск, в сентябре — Иркутск", – рассказал в интервью "Континент Сибирь" заместитель гендиректора "Леруа Мерлен Россия" Марк Луше.

Представитель сети добавил, что кризис почти не ударил по планам компании по расширению своего присутствия в регионах России.

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Напомним, что "Леруа Мерлен" на Правобережном тракте станет уже вторым для Барнаула. Первый магазин сети заработал в 2015 году на Павловском тракте.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что застройщик принял решение перепроверить документацию и исключить все возможные просчеты на стадии проектирования и строительства. В итоге проект отправили на повторную экспертизу.

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