Тема подготовки новых кадров актуальна всегда и повсеместно, особенно в IT-сфере, которая развивается семимильными шагами и требует от своих специалистов не только профессиональной гибкости, но и неподдельного интереса и чуткости к новым веяниям. Важно не просто уметь работать в различных cms, но и следить за новинками в интернет-сфере.

В Алтайском крае университеты готовят как раз таких специалистов, что неизменно доказывает их высокая востребованность на рынке IT. Помимо основного учебного процесса, существуют также всевозможные конкурсы, пленэры, олимпиады, которые весьма полезны для будущих веб-программистов. Эти мероприятия всегда популярны у студентов, так как участие в них – это и обмен опытом, и здоровый азарт, а также отличный шанс заявить о себе, а для IT-компаний – присмотреться к наиболее интересным кадрам. Всегда проще воспитать сотрудника "под себя", чем переучивать уже состоявшегося специалиста.

21 февраля интернет-агентство MITRA и компания Freematiq при поддержке Алтайского государственного университета приглашают студентов вузов, получающих высшее образование (бакалавры, магистры и специалисты), и студентов колледжей принять участие в международной олимпиаде по веб-программированию. Олимпиада проводится в рамках ежегодных студенческих 1С:Соревнований.

Что дает участие в олимпиаде по веб-программированию:

Это познавательно: выполнение олимпиадных заданий требует владения современными технологиями PHP

Это интересно: региональный и финальный туры олимпиады – отличная возможность пообщаться с единомышленниками своего города, других городов и стран

Это перспективно: олимпиада – отличная возможность познакомиться с потенциальными работодателями, как минимум с представителями компаний MITRA и Freematiq.

I тур олимпиады состоится в Алтайском государственном университете. Оценивать работу участников будет объективное жюри.

II тур пройдет в Москве, куда отправятся участники, которые хорошо проявили себя (поездку участников полностью оплатят организаторы олимпиады).

Победителей ожидают ценные призы от организаторов:

участники I тура смогут сдать бесплатно экзамен на базовый уровень разработчика "1С-Битрикс"

сильнейших во II туре ждут ультрасовременные гаджеты

Зарегистрироваться на олимпиаду можно на сайте: konkurs.1c.ru

Участие в олимпиаде является бесплатным

Индивидуальная консультация по участию в олимпиаде по номеру: + 7 (3852) 57-25-25.