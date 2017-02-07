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Глава ПФР рассказал о росте пенсий в ближайшие два года

, ИА "Амител"
Глава ПФР Антон Дроздов рассказал о графике индексаций Дмитрию Медведеву

Фото: rusimperia-inf.ru

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал премьер-министру Дмитрию Медведеву, что средняя пенсия в нашей стране составляет 14 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

"С 1 февраля увеличен на 5,4% по фактической инфляции за прошлый год размер ежемесячной денежной выплаты. В результате этих мер пенсия увеличится с учетом пяти тысяч единовременной выплаты до 14 тысяч рублей", – сказал Дроздов.

Также, по словам главы ПФР, в ближайшие два года пенсионеры будут получать на одну тысячу рублей больше. Дроздов уточнил, что в январе 43,5 миллионов пожилых граждан России получили единовременную выплату. На это ушло 222 миллиарда рублей. А с 1 февраля, как говорилось, пенсии также будут проиндексированы.  

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

7.02.2017 12:44
- гость -

"...Также, по словам главы ПФР, в ближайшие два года пенсионеры будут получать на одну тысячу рублей больше..." Но при этом забыл добавить, что за эти два года тарифами и иными поборами с пенсионеров возьмут минимум в два раза больше.

0  0
7.02.2017 13:01
- гость -

Правительство России хотело принять решение о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет.

Средняя продолжительность жизни в России - 70 лет. Работодатель платит 22% от зарплаты в пенсионный фонд. Средняя пенсия 13к рублей. Итого за 5 лет государство выплатит тебе 780к рублей. Средняя зарплата 35к. Допустим ты начал работать в 20 лет. За 45 лет ты выплатил государству 4 миллиона 158 тысяч рублей. Итого: тебя надрали на 3 миллиона 378 тысяч рублей. И это только с пенсией.

0  0
7.02.2017 14:26
- гость -

А вот Дроздову и назначить такую пенсию. И з/п такую как по нашему краю. пусть подавится.

0  0
7.02.2017 14:46
- гость -

рассказал премьер-министру Дмитрию Медведеву, что средняя пенсия в нашей стране составляет 14 тысяч рублей

интересно, это с учетом пенсий депутатов и госслужащих, или нет?

0  0
7.02.2017 14:50
- гость -

"С 1 февраля увеличен на 5,4% по фактической инфляции за прошлый год размер ежемесячной денежной выплаты. В результате этих мер пенсия увеличится с учетом пяти тысяч единовременной выплаты до 14 тысяч рублей", – сказал Дроздов.

из фразы следует что 14 тыс. пенсия только в феврале, в марте она вернется к прежней величине в 9 тыс. рублей )|(

0  0
7.02.2017 15:15
- гость -

Зачем брать среднею пенсию в России? Если учитывать дневной " заработок " Сечина в " Роснефте " и Миллера в " Газпроме " больше миллиона рублей, то сегодняшняя Россия -это страна одних миллионеров, а между тем нищие россияне составляют свыше ДВАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК. Это только по статистике, а фактически за чертой бедности живут больше. По данным института социально-экономических исследований проведенной РАН в 2010 году 92% жителей России балансируют между нищетой и бедностью. А вы пишите о каких то средних 14-тысячах рублей пенсии.

0  0
7.02.2017 15:16
- гость -

20 тысяч украли, 5 вернули - "То есть мы обеспечиваем реальный рост пенсии", - сказал он. (дроздов, мать перемать... ) Других слов просто нет для этой шайки. К этим бы словам ещё кайло им закрепить и на освоение дальневосточного гектара.

0  0
7.02.2017 16:21
Дмитрий

0  0
7.02.2017 16:22
Дмитрий

43500000*5000=217500000000. Где еще 3.5 лярдика???

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7.02.2017 16:24
Дмитрий

Ошибся, не 3.5, а 4.5 лярдика.

0  0
7.02.2017 16:38
Иван

Уже докладывают о возросшей пенсии с учетом выплаты 5000 руб. А когда эти 5000 будут выплачены, интересно. По крайней мере в Алтайском крае еще далеко не все эту выплату получили. А сегодня на календаре 7 февраля

0  0
8.02.2017 06:10
n_mailru

ну так сытый голодного не разумеет: Миллионеры у штурвала https://lenta.ru/articles/2016/04/18/vicerally_24/ Ралли вице-премьеров: кому удалось разбогатеть в кризис

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