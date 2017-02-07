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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал премьер-министру Дмитрию Медведеву, что средняя пенсия в нашей стране составляет 14 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Первого канала.
"С 1 февраля увеличен на 5,4% по фактической инфляции за прошлый год размер ежемесячной денежной выплаты. В результате этих мер пенсия увеличится с учетом пяти тысяч единовременной выплаты до 14 тысяч рублей", – сказал Дроздов.
Также, по словам главы ПФР, в ближайшие два года пенсионеры будут получать на одну тысячу рублей больше. Дроздов уточнил, что в январе 43,5 миллионов пожилых граждан России получили единовременную выплату. На это ушло 222 миллиарда рублей. А с 1 февраля, как говорилось, пенсии также будут проиндексированы.
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"...Также, по словам главы ПФР, в ближайшие два года пенсионеры будут получать на одну тысячу рублей больше..." Но при этом забыл добавить, что за эти два года тарифами и иными поборами с пенсионеров возьмут минимум в два раза больше.
Правительство России хотело принять решение о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет.
Средняя продолжительность жизни в России - 70 лет. Работодатель платит 22% от зарплаты в пенсионный фонд. Средняя пенсия 13к рублей. Итого за 5 лет государство выплатит тебе 780к рублей. Средняя зарплата 35к. Допустим ты начал работать в 20 лет. За 45 лет ты выплатил государству 4 миллиона 158 тысяч рублей. Итого: тебя надрали на 3 миллиона 378 тысяч рублей. И это только с пенсией.