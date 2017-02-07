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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал премьер-министру Дмитрию Медведеву, что средняя пенсия в нашей стране составляет 14 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

"С 1 февраля увеличен на 5,4% по фактической инфляции за прошлый год размер ежемесячной денежной выплаты. В результате этих мер пенсия увеличится с учетом пяти тысяч единовременной выплаты до 14 тысяч рублей", – сказал Дроздов.

Также, по словам главы ПФР, в ближайшие два года пенсионеры будут получать на одну тысячу рублей больше. Дроздов уточнил, что в январе 43,5 миллионов пожилых граждан России получили единовременную выплату. На это ушло 222 миллиарда рублей. А с 1 февраля, как говорилось, пенсии также будут проиндексированы.