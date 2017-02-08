Среди участников выставки "СибЮвелир" крупные производители и поставщики ювелирных изделий ― "Голд Мастер" (Челябинск), КЮФ "Дельта" (Новосибирск), "Кабри" (Москва), "Красная пресня" и "Приволжский ювелир" (Приволжск), "Ювелирная фабрика "Топаз", "Ювелирный дом Кубачи", "Ювелиры России", "Золотой город", "Красносельский ювелир" (Кострома), ТД "Серебро" (Самара), "Хризолит", "Ювелироптторг" (Новосибирск) и другие.

Отдельную экспозицию вновь займут украшения Республики Саха (Якутия).

Изделия с бриллиантами представят компании: "Уран-Саха", "Узор-Утум", "Жемчуг Якутия", "Саха-Таас", "Саха-Ювелир" и "Киэргэ".

Широкий ассортимент обручальных колец будет представлен на стенде Санкт-Петербургского завода обручальных колец Primossa.

Оригинальные изделия с использованием янтаря, бернита и бирюзы, изделия с полудрагоценными камнями фантазийных огранок представит компания "Балтийские узоры".

Бижутерию из Италии продемонстрирует компания Stile Italiano.

Женские золотые часы "Гамма" представит Амурский ювелирный завод.

Серьги, кольца, подвески и браслеты из серебра с янтарём и другими камнями из новой коллекции будут представлены на стенде Darvin Jewelry.

Кольца с вращающимися элементами вновь продемонстрирует компания David.

Коллекцию украшений из серебра с полудрагоценными камнями ― розовым кварцем, лабрадоритом, агатом, амазонитом, жадеитом и цирконом – представит L-Silver.

Украшения из серебра и золота ― с кораллом, нефритом, малахитом, лазуритом, а также серию буддистских и шаманских оберегов представит компания "Серебряная мода".

Бесплатный электронный билет для посещения можно получить на сайте.

"ITE Сибирь"

Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"

Новосибирск, ул. Станционная, 104, тел. +7 (383) 363-00-63

www.sibjewelry.ru