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Верховный суд России не изменил приговор в отношении двух строителей, которые в Белокурихе совершили жестокое убийство своего коллеги.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в 2015 году обвиняемые и потерпевший осуществляли ремонтно-строительные работы в городе-курорте. У одного из злоумышленников имелся долг перед будущей жертвой убийства.

Не желая нести материальных затрат, строитель решил лишить коллегу жизни. В итоге он напал на потерпевшего в квартире, где жила бригада рабочих. Злоумышленник избил потерпевшего и нанес ему несколько ударов ножом. К преступлению оказался причастен еще один рабочий, также находившийся в квартире.

Свою жертву злоумышленники удерживали в квартире до вечера, после чего совместно нанесли мужчине несколько ударов ножом в грудь, от которых тот скончался.

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Уже на следующий день преступление раскрыл участковый уполномоченный полиции, который во время обхода обнаружил в квартире следы борьбы, крови и тело потерпевшего, уже упакованное преступниками в полиэтиленовые пакеты.

Вместе с убийством злоумышленников признали виновными в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере, так как у них было изъято более 200 граммов марихуаны.

В итоге суд приговорил преступников к 17 годам лишения свободы каждого. Верховный суд оставил этот вердикт в силе.