Фото: vnnews.ru

Пожилая жительница Бийска стала жертвой аферисток, которые взяли 100 тысяч рублей за "снятие порчи".

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, одна из злоумышленниц, увидев на улице пенсионерку, остановила ее безобидным вопросом, а затем стала внушать горожанке, что на нее навели порчу.

Затем к беседе подключилась еще одна женщина, которая под видом бывшей клиентки начала благодарить "целительницу".

В итоге пожилая бийчанка сходила домой за деньгами и отдала аферисткам все свои сбережения.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.