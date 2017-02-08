Организаторы reality-тренинга проводят розыгрыш

Тренинг по продажам "Дожим клиента: 28 способов продать день в день" пройдет в Барнауле 13 февраля. В связи с этим организаторы мероприятия Агентство бизнес-обучения "FBR" совместно с Медиагруппой FM-Продакшн проводят конкурс на бесплатное участие в reality-тренинге. Чтобы стать участником, нужно поделиться реальными кейсами из своего опыта, и 9 февраля Владимир Якуба выберет победителя, с которым познакомится уже на самом мероприятии.

Заявки принимаются до 16-00 9 февраля. Узнать условия участия можно в официальных группах партнеров в "ВКонтакте": https://vk.com/fmprodakshn и https://vk.com/fbrbarnaulВладимир Якуба уже 12 лет работает в сфере продаж и HR и единственный в России проводит мероприятия в формате "reality". "Здесь не будет бесполезной вам болтологии! Задачу мне будут ставить посетители моего тренинга, а я буду ее выполнять. Все переговоры будут настоящими", – подчеркивает Владимир в своем видеообращении к жителям Барнаула. По словам участников из других городов, на его тренингах нет "говорящей головы", есть действие и результат. Во время reality-тренинга Владимир Якуба использует множество видеопримеров и демонстраций с вовлечением участников тренинга, которые задают вопросы и практикуются на конкретных ситуациях в режиме реального времени.

На YouTube-канале, который ведет Владимир Якуба, множество полезных видеоуроков от бизнес-тренера. В частности, в формате интервью Владимир делится основными правилами успешного завершения сделки.

"Если вы хотите продуктивного разговора с клиентом, вам следует знать, как правильно строить диалог", – рассказывает Владимир Якуба.