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Ведущий американского телеканала Fox News Билл О’Рейли не считает нужным извиниться перед президентом России Владимиром Путиным за то, что назвал его убийцей. Об этом пишет "Российская газета".
"Я работаю над своими извинениями, но это может занять некоторое время. Давайте вернемся к этому, допустим, в 2023 году", – заявил американский журналист.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , во время интервью Трампа ведущий шоу на Fox Билл О’Райли в одном из вопросов о сотрудничестве Соединенных Штатов и России назвал Путина убийцей. На это президент США заявил: "Вы думаете, наша страна такая невинная?" – задал Трамп встречный вопрос. Также глава США признался, что уважает российского лидера, и заявил, что "Соединенным Штатам лучше поладить с РФ, чем наоборот".
После такого заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие слова "недопустимыми и оскорбительными", отметив, что в Кремле "предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании".
Комментарии
Никто его не отравит)))) Не надо увеличивать его значимость. Собака лает, а караван идет.
Оно хоть до конца 2017 доживёт,не?
- гость - 7 февраля 2017 г. 12:36 Оно хоть до конца 2017 доживёт,не? --- Хочешь сделать ставку?
Да, АМИК много центральных новостей пропускает. Тут Трамп высказался о "решительной поддержке НАТО". Помнится, пару месяцев назад многие тут мне не верили...
Ставка Верховного Главнокомандующего признала США,главным нашим другом,против либерастов всех мастей!
Миротрворец 7 февраля 2017 г. 12:45 Ставка Верховного Главнокомандующего признала США,главным нашим другом,против либерастов всех мастей! --- Либерастами сегодня назначен Иран. Завтра придет очередь Китая.
Гостю от 12.43,ТРАМП,наш чел,все государства натюшки,жили на деньгах пендоссов,а теперь,нищие Болгария,Греция,Литва,Эстония и прочие, им тябю похожим государствам,придёться отстегнуть 2 просента ВВП,на оборонку,а не на социальные программы своему населению! Скачи дальше,кенгур!
Фоксики уже против Трампа столько наговорили, что в пору самим веревки вить. Помощь России скорей всего здесь не потребуется.
Миротрворeц 7 февраля 2017 г. 12:56 Отстегнут, отстегнут как миленькие. А сэкономить есть на чем - всех беженцев выслать, нефиг дармоедов кормить. Пусть из нищей Греции едут в богатую Расеюшку.
- гость - 7 февраля 2017 г. 13:01 Дурик, FoxNews - это про-респовский канал, они ЗА Трампа говорят.
Я думаю со стороны России должны быть ответные меры на выпады иначе через эфир, голословно просто будут оскорблять...Думаю эти сми нужно лишить акредитации а корреспонденту запретить въезд...Тогда будут уважать и подбирать слова...
Миротрворeц 7 февраля 2017 г. 12:56 И еще - поясни, чудо-юдо фуганкообразное: если Трамп-ваш, это значит - ему Путин приказ отдал Иран прессовать?
Норм журналист. Как есть так и сказал.
А к себе домой штук 600 беженцев,гость от 13.03 , примешь,не? Либераст хренов!
65765 7 февраля 2017 г. 13:07 Думаю эти сми нужно лишить акредитации а корреспонденту запретить въезд... --- И, это - еще арестовать их счета в "Сбербанке" и недвижимость на побережье Белого моря!
- гость - 7 февраля 2017 г. 13:10 А к себе домой штук 600 беженцев,гость от 13.03 , примешь,не? --- Нет, беженцев распределяют только по домам патриотов.
7.02.2017 13:04 - гость - Ты почитай не про сегодня а про вчера, например
Ведущая американского телеканала Fox News Мегин Келли в своей книге обвинила избранного президента США Дональда Трампа в попытке подкупа.
Поэтому у них сейчас буксы горят. )