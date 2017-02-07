Вторник, 7 Февраль, 13:15

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,71
€ 63,16
Brent
$ 51,5
-9°
Обь
32см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Уголовное дело Андрея АрестоваОтзыв лицензии у Тальменка-Банка
Новости

Ведущий телеканала Fox News не будет извиняться перед Путиным до 2023 года

, ИА "Амител"
Ранее Билл О’Рейли назвал Владимира Путина убийцей

Фото: stocksocial.com

Ведущий американского телеканала Fox News Билл О’Рейли  не считает нужным извиниться перед президентом России Владимиром Путиным за то, что назвал его убийцей. Об этом пишет "Российская газета".

"Я работаю над своими извинениями, но это может занять некоторое время. Давайте вернемся к этому, допустим, в 2023 году", – заявил американский журналист.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , во время интервью Трампа ведущий шоу на Fox Билл О’Райли в одном из вопросов о сотрудничестве Соединенных Штатов и России назвал Путина убийцей. На это президент США заявил: "Вы думаете, наша страна такая невинная?" – задал Трамп встречный вопрос. Также глава США признался, что уважает российского лидера, и заявил, что "Соединенным Штатам лучше поладить с РФ, чем наоборот".

После такого заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие слова "недопустимыми и оскорбительными", отметив, что в Кремле "предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

7.02.2017 12:33
- гость -

Никто его не отравит)))) Не надо увеличивать его значимость. Собака лает, а караван идет.

0  0
7.02.2017 12:36
- гость -

Оно хоть до конца 2017 доживёт,не?

0  0
7.02.2017 12:37
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 12:36 Оно хоть до конца 2017 доживёт,не? --- Хочешь сделать ставку?

0  0
7.02.2017 12:43
- гость -

Да, АМИК много центральных новостей пропускает. Тут Трамп высказался о "решительной поддержке НАТО". Помнится, пару месяцев назад многие тут мне не верили...

0  0
7.02.2017 12:45
Миротрворец

Ставка Верховного Главнокомандующего признала США,главным нашим другом,против либерастов всех мастей!

0  0
7.02.2017 12:48
- гость -

Миротрворец 7 февраля 2017 г. 12:45 Ставка Верховного Главнокомандующего признала США,главным нашим другом,против либерастов всех мастей! --- Либерастами сегодня назначен Иран. Завтра придет очередь Китая.

0  0
7.02.2017 12:56
Миротрворeц

Гостю от 12.43,ТРАМП,наш чел,все государства натюшки,жили на деньгах пендоссов,а теперь,нищие Болгария,Греция,Литва,Эстония и прочие, им тябю похожим государствам,придёться отстегнуть 2 просента ВВП,на оборонку,а не на социальные программы своему населению! Скачи дальше,кенгур!

0  0
7.02.2017 13:01
- гость -

Фоксики уже против Трампа столько наговорили, что в пору самим веревки вить. Помощь России скорей всего здесь не потребуется.

0  0
7.02.2017 13:03
- гость -

Миротрворeц 7 февраля 2017 г. 12:56 Отстегнут, отстегнут как миленькие. А сэкономить есть на чем - всех беженцев выслать, нефиг дармоедов кормить. Пусть из нищей Греции едут в богатую Расеюшку.

0  0
7.02.2017 13:04
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 13:01 Дурик, FoxNews - это про-респовский канал, они ЗА Трампа говорят.

0  0
7.02.2017 13:07
65765

Я думаю со стороны России должны быть ответные меры на выпады иначе через эфир, голословно просто будут оскорблять...Думаю эти сми нужно лишить акредитации а корреспонденту запретить въезд...Тогда будут уважать и подбирать слова...

0  0
7.02.2017 13:07
- гость -

Миротрворeц 7 февраля 2017 г. 12:56 И еще - поясни, чудо-юдо фуганкообразное: если Трамп-ваш, это значит - ему Путин приказ отдал Иран прессовать?

0  0
7.02.2017 13:09
- гость -

Норм журналист. Как есть так и сказал.

0  0
7.02.2017 13:10
- гость -

А к себе домой штук 600 беженцев,гость от 13.03 , примешь,не? Либераст хренов!

0  0
7.02.2017 13:10
- гость -

65765 7 февраля 2017 г. 13:07 Думаю эти сми нужно лишить акредитации а корреспонденту запретить въезд... --- И, это - еще арестовать их счета в "Сбербанке" и недвижимость на побережье Белого моря!

0  0
7.02.2017 13:11
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 13:10 А к себе домой штук 600 беженцев,гость от 13.03 , примешь,не? --- Нет, беженцев распределяют только по домам патриотов.

0  0
7.02.2017 13:13
- гость -

7.02.2017 13:04 - гость - Ты почитай не про сегодня а про вчера, например

Ведущая американского телеканала Fox News Мегин Келли в своей книге обвинила избранного президента США Дональда Трампа в попытке подкупа.

Поэтому у них сейчас буксы горят. )

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
13:14
Режим КТО ввели в одном из сел Дагестана 0
13:03
Большинство барнаульцев против повышения пенсионного возраста – опрос 1
12:52
15-летнюю девушку подозревают в убийстве ребенка в детдоме под Новгородом 0
12:36
Автомобиль наехал на ребенка в барнаульском дворе 1
12:24
Ведущий телеканала Fox News не будет извиняться перед Путиным до 2023 года 17
12:13
Партию санкционных польских яблок раздавили на полигоне ТБО в Рубцовске 1
12:02
Глава ПФР рассказал о росте пенсий в ближайшие два года 2
12:00
Госведомства делают выбор в пользу интернета 0
11:51
Две аферистки "сняли порчу" с бийской пенсионерки за 100 тысяч рублей 0
11:34
Верховный суд не изменил приговор для алтайских строителей-убийц 0
11:26
Первый приговор по статье "Несообщение о преступлении" вынесли в Астрахани 0
11:17
Паводок-2017. Двойной удар стихии ожидается в Алтайском крае 15
11:05
Страховщиков ОСАГО заставят использовать только новые автозапчасти 4
10:56
Второй гипермаркет "Леруа Мерлен" в Барнауле откроют в конце марта 5
10:41
Как не заразиться гриппом и что делать, если уже заболел? Инфографика 2
10:37
Рубцовск обретет градоначальника 16 февраля 0
10:30
Фонд социального содействия изменил условия оказания помощи 0
10:21
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын досрочно складывает полномочия 8
10:14
Барнаульца Сергея Шубенкова не допустили до международных соревнований 17
10:02
"Мы не собираемся приватизировать РЖД" – Игорь Шувалов 4
09:50
Легкоатлеты из России смогут выступить в Лондоне под нейтральным флагом 1
09:45
Где лучше? Жители Алтайского края сравнивают города России 12
09:42
"АлтайБаскет" уверенно обыграл дома лидера Суперлиги-3 "Уралмаш" 0
09:32
Когда посылки с AliExpress для россиян станут платными и почему? 7
09:30
В фокусе внимания – счастье на двоих 0
09:24
МЧС назвало Алтай в числе регионов, где возможен самый тяжелый паводок 0
09:17
Константин Райкин назвал Россию "некрофильским государством" 63
09:06
Жилой дом загорелся в Заринске ранним утром 7 февраля 0
09:00
Автошкола "Лидер" предлагает барнаульцам сесть за руль "железного коня" 1
08:51
Доставка с Aliexpress в Россию с 7 февраля становится платной 7
08:27
Щенок лабрадора с зеленой шерстью родился в Великобритании 0
08:18
Десять пожарных боролись с огнем в многоквартирном доме в Барнауле 1
08:02
Клиенты — самый главный актив: Альфа-Банк об итогах года в Алтайском крае 0
08:00
Чемпионат по трековым гонкам пройдет в Барнауле 4
07:34
Жители Алтайского края подают заявки на бесплатный дальневосточный гектар 21
07:03
Коттедж с бассейном и бильярдной продают в Барнауле за 11 млн руб. Фото 15
06:32
"Пираты", "Стражи" и звезды в рекламе: лучшие трейлеры Супербоула 0
06:01
Рожай, пока молодой, или Студенческие семьи региона получат больше льгот 23
05:08
Исполнительная надпись нотариуса: что об этом должен знать каждый должник? 6
04:09
Мороз, солнце и ветер ждут жителей Алтайского края 7 февраля 0
03:09
Ученые выяснили, что светодиодное освещение может погубить жизнь на Земле 14
02:01
Как избавиться от лишнего снега, придумали в Новоалтайске 0
01:02
"Зенит-Арену" откроют концертом группы "Чайф", "Би-2" и Басты 1
00:17
Нажми "мне нравится": как лайки влияют на психическое здоровье? 1
23:02
Показываем сломавшийся на МКАД бронетранспортер 0
22:07
Двое школьников в Воркуте убили сверстника ножом и спрятали тело в снегу 3
21:03
СМИ узнали о планах администрации Трампа "вбить клин" между РФ и Ираном 2
20:12
Полицейские задержали избивших и ограбивших барнаульца молодых людей 0
19:52
Спасатели защитили жильцов дома в Кисловодске от агрессивного котенка 1
19:21
Путин назначил Решетникова врио главы Пермского края 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.