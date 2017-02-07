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15-летнюю воспитанницу детского реабилитационного центра из Нижегородской области задержали по подозрению в убийстве семилетней девочки из этого же учреждения. Об этом пишет Gazeta.ru.

Как сообщается, убийство произошло в здании центра в ночь на 5 февраля. В СКР отмечают, что девушка-подросток зашла в спальню, где спали две маленькие девочки, и задушила одну из них.

Как пишет "Лайф", ребенок сопротивлялся и оставил на теле девятиклассницы ссадины и царапины. Источник издания утверждает, что девушка изначально хотела задушить другого ребенка, но в последний момент изменила свой выбор.

Подозреваемая оказалась в центре восемь лет назад, после того как у нее умерла мать. Отец не смог один воспитывать девочку и отдал ее в реабилитационный центр. Потом он забирал ее домой, но затем снова сдавал в детдом.

Семилетняя девочка воспитывалась в неблагополучной семье. Ее мать лишили родительских прав из-за алкогольной зависимости. Мать погибшего ребенка утверждает, что подросток убила девочку из-за спора.

По другой информации, девятиклассница совершила убийство из-за того, что ребенок мешал ей спать.