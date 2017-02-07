Фото: rshn-alt.ru

Очередную партию санкционных продуктов уничтожили в Алтайском крае — на полигоне ТБО в Рубцовске раздавили польские яблоки.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, партию запрещенных к ввозу в страну продуктов обнаружили в одном из городских магазинов.

"Фрукты уничтожены на полигоне ТБО путем механического раздавливания", — отметили в надзорном ведомстве.

В Россельхознадзоре добавляют, что с начала года это уже второй случай изъятия и уничтожения санкционной продукции на территории Рубцовска.