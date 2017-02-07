Фото: rshn-alt.ru
Очередную партию санкционных продуктов уничтожили в Алтайском крае — на полигоне ТБО в Рубцовске раздавили польские яблоки.
Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, партию запрещенных к ввозу в страну продуктов обнаружили в одном из городских магазинов.
"Фрукты уничтожены на полигоне ТБО путем механического раздавливания", — отметили в надзорном ведомстве.
В Россельхознадзоре добавляют, что с начала года это уже второй случай изъятия и уничтожения санкционной продукции на территории Рубцовска.
Комментарии
С. Лаврова в студию.
Де. Би. Лы.
Надо озвучивать фио тех кто нашёл и тех кто давил и со временем пусть дети и внуки отвечают за этих душегубов.
Порошенко-его фамилие!
Опять полтора кг?
Поскольку Россия ввела контрсанкции, то и уничтоженные продукты лучше называть контрсанкционными.
СССР развалился, когда кончилась еда. Успешная борьба с едой делает, увы, неизбежным такой финал и для РФ.