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Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы на севере Эгейского побережья Турции в ночь на вторник, 7 февраля, сообщает РИА Новости.

Как сообщается, землетрясение было зафиксировано в 05.24 (мск). Очаг земельных толчков находился в 36,7 километра к юго-западу от города Эзине в провинции Чанаккале и залегал на глубине 6,8 километра.

Отметим, что первые подземные толчки были зафиксированы в Турции в понедельник, 6 февраля. Тогда магнитуда толчков составила 5,2. Это землетрясение привело к разрушению 102 домов в районе города Айваджик. Пять человек пострадали.