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Большинство барнаульцев выступают против повышения пенсионного возраста в России — такой вывод позволяют сделать результаты опроса, проведенного на сайте Зарплата.ру в начале февраля.

Известно, что свое мнение с 1 по 6 февраля по данному поводу высказали 860 пользователей сайта. Барнаульцам задавали вопрос, поддерживают ли они увеличение пенсионного возраста.

Против высказались 79% респондентов. За подобного рода изменения выступили 7% участников опроса, 11% оказались настроены нейтрально. Еще 3% опрошенных затруднились со своим ответом.

Из тех, кто принимает повышение пенсионного возраста, 52% выразили согласие с вариантом, по которому мужчины и женщины выходили бы на пенсию в 63 года. Еще 44% не против выхода женщин на пенсию в 63 года, а мужчин — в 65 лет.

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Что касается планов, связанных с тем, как прожить при выходе на пенсию, то довольствоваться положенными выплатами готовы 20% опрошенных.

10% горожан надеются на помощь родственников, еще 10% предпочитают откладывать деньги уже сейчас, 4% располагают недвижимостью для сдачи ее в аренду.

Основная же часть участников опроса, а это 56%, намерены подрабатывать.