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Большинство барнаульцев выступают против повышения пенсионного возраста в России — такой вывод позволяют сделать результаты опроса, проведенного на сайте Зарплата.ру в начале февраля.
Известно, что свое мнение с 1 по 6 февраля по данному поводу высказали 860 пользователей сайта. Барнаульцам задавали вопрос, поддерживают ли они увеличение пенсионного возраста.
Против высказались 79% респондентов. За подобного рода изменения выступили 7% участников опроса, 11% оказались настроены нейтрально. Еще 3% опрошенных затруднились со своим ответом.
Из тех, кто принимает повышение пенсионного возраста, 52% выразили согласие с вариантом, по которому мужчины и женщины выходили бы на пенсию в 63 года. Еще 44% не против выхода женщин на пенсию в 63 года, а мужчин — в 65 лет.
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Что касается планов, связанных с тем, как прожить при выходе на пенсию, то довольствоваться положенными выплатами готовы 20% опрошенных.
10% горожан надеются на помощь родственников, еще 10% предпочитают откладывать деньги уже сейчас, 4% располагают недвижимостью для сдачи ее в аренду.
Основная же часть участников опроса, а это 56%, намерены подрабатывать.
Комментарии
Правительство России хотело принять решение о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет.
Средняя продолжительность жизни в России - 70 лет. Работодатель платит 22% от зарплаты в пенсионный фонд. Средняя пенсия 13к рублей. Итого за 5 лет государство выплатит тебе 780к рублей. Средняя зарплата 35к. Допустим ты начал работать в 20 лет. За 45 лет ты выплатил государству 4 миллиона 158 тысяч рублей. Итого: тебя надрали на 3 миллиона 378 тысяч рублей. И это только с пенсией.