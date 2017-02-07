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Четверо злоумышленников похитили у мужчины в Москве сумку, в которой было 10 миллионов рублей, пишет "Интерфакс".
Как сообщает издание, ЧП произошло на Зеленоградской улице в ночь на вторник, 7 февраля. Похитители угрожали мужчине пистолетом. После того, как вырвали сумку, они уехали на машине.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Сейчас правоохранительные органы разыскивают преступников.
Комментарии
Как пришли- так и ушли
И что он ночью с ними ходил? Или ограбил кого-то?
пенсионер газпрома пенсию получил?
Надо бы добавить у "безработного" москвича!