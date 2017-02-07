Фото: pixabay.ru

Четверо злоумышленников похитили у мужчины в Москве сумку, в которой было 10 миллионов рублей, пишет "Интерфакс".

Как сообщает издание, ЧП произошло на Зеленоградской улице в ночь на вторник, 7 февраля. Похитители угрожали мужчине пистолетом. После того, как вырвали сумку, они уехали на машине.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Сейчас правоохранительные органы разыскивают преступников.