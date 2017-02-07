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Четверо злоумышленников отобрали ночью у москвича сумку с 10 млн рублей

, ИА "Амител"
ЧП произошло в ночь на вторник в Москве на Зеленоградской улице

Фото: pixabay.ru

Четверо злоумышленников похитили у мужчины в Москве сумку, в которой было 10 миллионов рублей, пишет "Интерфакс".

Как сообщает издание, ЧП произошло на Зеленоградской улице в ночь на вторник, 7 февраля. Похитители угрожали мужчине пистолетом. После того, как вырвали сумку, они уехали на машине.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Сейчас правоохранительные органы разыскивают преступников.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

7.02.2017 14:09
- гость -

Как пришли- так и ушли

0  0
7.02.2017 14:12
- гость -

И что он ночью с ними ходил? Или ограбил кого-то?

0  0
7.02.2017 14:29
- гость -

пенсионер газпрома пенсию получил?

0  0
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