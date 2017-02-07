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Автомеханик, инсценировавший ДТП, приговорен к условному сроку в Барнауле, сообщили в краевой прокуратуре.
В надзорном ведомстве уточняют, что на скамье подсудимых оказался 28-летний мужчина, которого признали виновным в мошенничестве.
В данный момент установлено, что механик автосервиса совместно со своим коллегой решил инсценировать ДТП и обратиться в страховую компанию для возмещения якобы причиненного ущерба автомобилю.
Для этого обвиняемый молотком нанес повреждения, которые можно было устранить без больших финансовых затрат. Затем злоумышленник инсценировал аварию, в которой он якобы явился пострадавшим, и обратился в страховую компанию за возмещением ущерба на сумму более 97 тысяч рублей.
В итоге эти деньги были выплачены мужчине, но обман удалось раскрыть.
Суд приговорил автомеханика к одному году восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также удовлетворен иск страховой компании о взыскании ущерба.
Комментарии
на чем спалился?
Гон какой то))) Амиковцы,похоже автомеханик то из вашей братии....Нет???
Сболтнул по пьяни?
- гость - 7 февраля 2017 г. 13:53
Неправда, я сама всё видела!
С подельником не поделился?