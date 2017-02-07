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Автомеханик, инсценировавший ДТП, приговорен к условному сроку в Барнауле, сообщили в краевой прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточняют, что на скамье подсудимых оказался 28-летний мужчина, которого признали виновным в мошенничестве.

В данный момент установлено, что механик автосервиса совместно со своим коллегой решил инсценировать ДТП и обратиться в страховую компанию для возмещения якобы причиненного ущерба автомобилю.

Для этого обвиняемый молотком нанес повреждения, которые можно было устранить без больших финансовых затрат. Затем злоумышленник инсценировал аварию, в которой он якобы явился пострадавшим, и обратился в страховую компанию за возмещением ущерба на сумму более 97 тысяч рублей.

В итоге эти деньги были выплачены мужчине, но обман удалось раскрыть.

Суд приговорил автомеханика к одному году восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также удовлетворен иск страховой компании о взыскании ущерба.