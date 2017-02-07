Вторник, 7 Февраль, 14:53

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,71
€ 63,16
Brent
$ 51,5
-7°
Обь
32см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Уголовное дело Андрея АрестоваОтзыв лицензии у Тальменка-Банка
Новости

Главным ветеринаром Алтайского края назначили Владимира Ведяпина

, ИА "Амител"
К исполнению своих новых обязанностей чиновник приступил с 7 февраля

Фото: svidetel24.info

Должность главного ветеринара Алтайского края, отметившуюся громким коррупционным скандалом из-за персоны Анатолия Высочина, занял Владимир Ведяпин.

Как сообщили в пресс-аппарате региональных властей, распоряжение о назначении руководителя управления ветеринарии подписал губернатор Александр Карлин.

К исполнению своих обязанностей чиновник, который ранее работал в Благовещенском районе, приступил с 7 февраля.

Напомним, что прежний глава управления ветеринарии Анатолий Высочин осенью прошлого года был осужден по громкому делу о получении взяток. Суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы. Высочину инкриминировали более 10 эпизодов взяточничества.

Справка: Владимир Александрович Ведяпин родился в 1986 году в селе Покровка Родинского района. В 2009 году он выпустился из Алтайского государственного аграрного университета по специальности "Ветеринария" и стал главным ветврачом-эпизоотологом в управлении государственной ветеринарной службы по Благовещенскому району. С октября 2012 года работал заместителем главы администрации Благовещенского района, начальником управления по аграрным вопросам администрации Благовещенского района.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
14:51
Первая "Грильница" в формате кафе заработает в Барнауле 19 февраля 0
14:32
Что такое гомеопатия и опасна ли она для здоровья? 0
14:23
Двое бийчан обокрали квартиру, разрушив стену 0
14:13
Главным ветеринаром Алтайского края назначили Владимира Ведяпина 0
14:05
Четверо злоумышленников отобрали ночью у москвича сумку с 10 млн рублей 3
13:56
Стоп-кадр. Министр образования и науки Алтайского края сдает ЕГЭ 5
13:40
Барнаульского автомеханика осудили за инсценировку ДТП 4
13:37
Какие новые поправки хотят внести в закон об ОСАГО? 5
13:25
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на побережье Турции 0
13:14
Режим КТО ввели в одном из сел Дагестана 2
13:03
Большинство барнаульцев против повышения пенсионного возраста – опрос 9
12:52
15-летнюю девушку подозревают в убийстве ребенка в детдоме под Новгородом 0
12:36
Автомобиль наехал на ребенка в барнаульском дворе 3
12:24
Ведущий телеканала Fox News не будет извиняться перед Путиным до 2023 года 28
12:13
Партию санкционных польских яблок раздавили на полигоне ТБО в Рубцовске 8
12:02
Глава ПФР рассказал о росте пенсий в ближайшие два года 5
12:00
Госведомства делают выбор в пользу интернета 0
11:51
Две аферистки "сняли порчу" с бийской пенсионерки за 100 тысяч рублей 0
11:34
Верховный суд не изменил приговор для алтайских строителей-убийц 0
11:26
Первый приговор по статье "Несообщение о преступлении" вынесли в Астрахани 8
11:17
Паводок-2017. Двойной удар стихии ожидается в Алтайском крае 18
11:05
Страховщиков ОСАГО заставят использовать только новые автозапчасти 6
10:56
Второй гипермаркет "Леруа Мерлен" в Барнауле откроют в конце марта 8
10:41
Как не заразиться гриппом и что делать, если уже заболел? Инфографика 2
10:37
Рубцовск обретет градоначальника 16 февраля 0
10:30
Фонд социального содействия изменил условия оказания помощике Фонда А Проко 0
10:21
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын досрочно складывает полномочия 8
10:14
Барнаульца Сергея Шубенкова не допустили до международных соревнований 22
10:02
"Мы не собираемся приватизировать РЖД" – Игорь Шувалов 4
09:50
Легкоатлеты из России смогут выступить в Лондоне под нейтральным флагом 1
09:45
Где лучше? Жители Алтайского края сравнивают города России 17
09:42
"АлтайБаскет" уверенно обыграл дома лидера Суперлиги-3 "Уралмаш" 0
09:32
Когда посылки с AliExpress для россиян станут платными и почему? 10
09:30
В фокусе внимания – счастье на двоих 0
09:24
МЧС назвало Алтай в числе регионов, где возможен самый тяжелый паводок 0
09:17
Константин Райкин назвал Россию "некрофильским государством" 70
09:06
Жилой дом загорелся в Заринске ранним утром 7 февраля 0
09:00
Автошкола "Лидер" предлагает барнаульцам сесть за руль "железного коня" 1
08:51
Доставка с Aliexpress в Россию с 7 февраля становится платной 7
08:27
Щенок лабрадора с зеленой шерстью родился в Великобритании 0
08:18
Десять пожарных боролись с огнем в многоквартирном доме в Барнауле 1
08:02
Клиенты — самый главный актив: Альфа-Банк об итогах года в Алтайском крае 0
08:00
Чемпионат по трековым гонкам пройдет в Барнауле 4
07:34
Жители Алтайского края подают заявки на бесплатный дальневосточный гектар 24
07:03
Коттедж с бассейном и бильярдной продают в Барнауле за 11 млн руб. Фото 16
06:32
"Пираты", "Стражи" и звезды в рекламе: лучшие трейлеры Супербоула 0
06:01
Рожай, пока молодой, или Студенческие семьи региона получат больше льгот 23
05:08
Исполнительная надпись нотариуса: что об этом должен знать каждый должник? 6
04:09
Мороз, солнце и ветер ждут жителей Алтайского края 7 февраля 0
03:09
Ученые выяснили, что светодиодное освещение может погубить жизнь на Земле 15
02:01
Как избавиться от лишнего снега, придумали в Новоалтайске 0
01:02
"Зенит-Арену" откроют концертом группы "Чайф", "Би-2" и Басты 1
00:17
Нажми "мне нравится": как лайки влияют на психическое здоровье? 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.