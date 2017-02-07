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Руководство Белого дома представило общественности список из 78 терактов, которые были недостаточно полно освещены в американской прессе. Об этом пишет ТАСС.

В этот список вошли трагические события, которые произошли не только в Америке, но и в Европе. Речь идет о массовых убийствах в Орландо (штат Флорида), Сан-Бернардино (штат Калифорния), а также в Париже, Ницце, Брюсселе.

В Белом доме говорят, что сейчас журналисты не уделяют внимания этим событиям, потому что нападения происходят все чаще. А еще несколько лет назад в теленовостях рассказали бы о каждой трагедии, сказано в документе.