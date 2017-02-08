Откуда взялась музыка и почему она получилась именно такой, точно знает Артем Варгафтик – российский музыкальный критик, телеведущий, профессиональный музыкант-виолончелист, музыковед и непревзойденный рассказчик.

Еще студентом он начал работать на радио в качестве корреспондента, ведущего и автора музыкальных программ. Известность Артем Варгафтик получил благодаря передачам "Оркестровая яма" и "Партитуры не горят" на телеканале "Культура". Эти проекты были удостоены национальных телевизионных премий "ТЭФИ" в 2003 и 2004 годах.

В настоящее время Артем является обозревателем "Радио России. Культура" и постоянным участником множества фестивалей и концертных программ в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. В этом году эстафету подхватила и Государственная филармония Алтайского края – Артем Варгафтик предлагает слушателям авторские программы в рамках абонемента. Послушать лекцию можно будет в филармонии 10 февраля в 18:30.