Сегодня, 7 февраля, очень важный день для всех людей, которые занимаются зимними видами спорта. Но есть те, кто еще только думает о покорении льдов, снегов и морозов. Для них мы публикуем маленькую заметку-инструкцию.

Самый актуальный вид спорта для нашего города в этом году – это прыжки в снег. Главное – найти свежий сугроб.

Если вы занялись покорением наледи на крышах, эта гифка поможет вам понять, как правильно рубить лед.

Всем рыбакам спортивной зимней рыбалки нужно помнить о коварстве тонкого льда.

Для всех барнаульцев знакомая ситуация. Почему-то все, кто оказывается после 12 ночи в районе речного вокзала, автоматически становятся гонщиками.

Тут заметить нечего. Все правильно сделано. И техника выдержана.

Всем давно понятно, что в наш край зима всегда приходит неожиданно. Прежде чем окунуться в прохладную воду, проверьте ее на мягкость.

Дорогие велосипедисты! Все понимают, какая это экономия – зимой крутить педали. Но, пожалуйста, будьте аккуратнее на тротуарах, они и без вас зимой становятся опасны.

Мой школьный физрук говорил: "Помни, салага: физкультура лечит, спорт калечит!" Что тут добавить? Разве что зимними видами спорта нужно заниматься под пристальным вниманием опытных товарищей.