Фото: vk.com/grilnica

Сеть быстрого питания и доставки еды "Грильница" в Барнауле открывает свое первое кафе.

Как сообщается в официальном паблике "Грильницы" в соцсети "ВКонтакте", заведение откроет свои двери 19 февраля.

Кафе будет расположено по адресу: проспект Красноармейский, 61.

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Напомним, что барнаульская "Грильница" специализируется на приготовлении шаурмы, пиццы, суши и других блюд. Сегодня в краевой столице работает четыре заведения сети.