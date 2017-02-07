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Запас и цены на противовирусные и противогриппозные препараты в аптеках Алтайского края обсудили специалисты министерства здравоохранения региона с оптовыми и аптечными организациями.

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На совещании поднимались вопросы о контроле над ценами на эти препараты, а также обеспеченность ими местных аптек. В ведомстве напомнили, что все аптеки обязаны иметь в продаже минимальный ассортимент лекарственных препаратов.

Кроме этого, в министерстве здравоохранения подчеркнули, что сейчас ситуация по этим вопросам в крае стабильная.

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Как ранее сообщало ИА "Амител" , карантин по гриппу и ОРВИ введен в Алтайском крае с 26 января постановлением главного санитарного врача региона Ирины Пащенко.