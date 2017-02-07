Фото: Flickr.com
Оппозиционер Алексей Навальный, заявивший об амбициях стать президентом России, планирует организовать работу своих предвыборных штабов в двух крупнейших городах Алтайского края — Барнауле и Бийске.
Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на руководителя президентской кампании Алексея Навального Леонида Волкова, штаб в региональной столице может заработать уже в марте. Что касается Бийска, то здесь "представительство" оппозиционного политика планируют открыть в июле.
Первым в Сибири заработает штаб Навального в Новосибирске. Уже названа дата открытия — 18 февраля. После этого откроются "филиалы" в Барнауле, Кемерово, Томске. В марте запланировано открытие штабов в Красноярске и Томске, но в этих городах пока не определены помещения, где разместятся представители претендента на президентское кресло.
Напомним, создатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о намерении принять участие в президентской кампании еще в декабре прошлого года.
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Столь ранний старт активных действий политика (выборы президента РФ должны пройти в марте 2018 года) связан с необходимостью подготовить масштабный сбор подписей в пользу Навального.
Отметим и то, что ранее Навальному мешало принять участие в выборах наличие судимости по громкому делу "Кировлеса". Однако в ноябре 2016 года Верховный суд РФ на основании решения Европейского суда по правам человека отменил вынесенный ранее приговор и отправил материалы на новое рассмотрение.
В итоге оппозиционер получил возможность принять участие в выборах.
Комментарии
а зачем нам навральный?
Лучше уж он, чем престарелые клоуны.
Идиота куска. Это же Сибирь матушка. Ему здесь с гей Европой делать, как бы помягче сказать, нех..р.
ну и рожа
Нет, нет и нет! Челавек с ТАКИМИ колючими холодными глазами не вызывает доверия!
а оппозиционеру судимость-то сняли...
Шансов конечно очень мало, но это реально единственный кандидат в противовес прогнившей насквозь воровской системе.
Маловероятно что его кандидатуру зарегистрируют для выборов в президенты . Если в 2012 году испугались зарегистрировать Л.Ивашова, а Навальный в Москве второе место занял в 2013 году , без всякого административного ресурса .
Калибр придет на открытие.
очередной хпп чтобы завлечь электорат на выборы
ПозитиFF!
Слабоват Навальный. Путин в его возрасте уже Тамбовских и Питерских крышевал. Из них сегодня вся власть состоит. Мочил конкурентов по сортирам. А Навальный всего лишь брёвна воровал. Кого он в команду возьмёт?
А это не тот, который кормится из американских фондов?
а Навальный в Москве второе место занял в 2013 году , без всякого административного ресурса.
конеЧно, если не вспоминать историю с подписЯми
Вора из Навального делают искусственно . Те растраты не сопоставимы с растратами остальных чиновников , особенно в верхних эшелонах власти , где два миллиона долларов - считается обычной нормой при откатах. Но всё же в роли президента я его не вижу , не тот масштаб и не то мышление.
Наличие условной судимости не препятствует к участию в президентской кампании. Но понятно, что его любыми способами попытаются не допустить к выборам, ибо как сказал Пастернак - правят слабые и подлые. Безусловно участие Навального придаст выборам легитимность. Было бы интересно вытащить наконец гаранта на дебаты, хотя он и не имеет права выдвигаться на 4 срок...
какая обаятельная улыбка. тьфу
Пока что Навальный занимается тем, чем до него занимались Карамзин, Салтыков-Щедрин... Разоблачениями российской коррупции. Ему удаётся продвинуть задачу в том направлении, которое М. Веллер обозначил фразой "В России всегда воровали, но в таких масштабах, как сейчас - никогда!". К этим бы, несомненно, полезным материалам А. Навального неплохо бы присовокупить практичную и понятную избирателям программу будущего Президента. Пока мы видим лишь самые общие соображения и абстрактные пожелания. Например, неплохо бы Программу начать с радикальной революции судебной системы РФ с обеспечением реальной независимости судопроизводства от властей самых разных уровней. А. Навальный - юрист и это может составить основу Программы.
А Сергей Митрохин из Яблока сказал, что Навального содержит Михаил Фридман (владелец Альфа-Банка). Фридман сделал круглые глаза и подал в суд на Митрохина, но проиграл. Митрохин в суде обосновал свои слова документами.
А Сергей Митрохин из Яблока сказал, что Навального содержит Михаил Фридман (владелец Альфа-Банка). Фридман сделал круглые глаза и подал в суд на Митрохина, но проиграл. Митрохин в суде обосновал свои слова документами. А, ссылочку PLS.
как вариант, вован допустит его до выборов и победит с огромным перевесом. выборы то контролирует "тот кто надо", не зря едро побеждает (добро)
Интересно было бы посмотреть на Навального президента - реформатора судебной системы. Президента борца с привилегиями я уже видел. Сейчас на троне борец с коррупцией и олигархией. Но главное, чтобы у России не появился президент борец с педерастией. Тогда вся элита педиками станет.
дайте нормальных кандидатов, а не это Г.
"К этим бы, несомненно, полезным материалам А. Навального неплохо бы присовокупить практичную и понятную избирателям программу будущего Президента." ----------------- По моему вот тут всё достаточно практично и доходчиво: (сыллка не проходит ) придется вам погуглить "предвыборную программу навального"
лучше уж он,а то те кто сейчас ведут страну в пропасть !!!!
лучше уж он
обоснование будет? чем лучше? почему лучше? на сколько процентов лучше?
А какой масштаб с претензией на президентство был у Путина,когда его нарыл Ельцин????Все наживное)))
- гость - 7 февраля 2017 г. 16:19 И сколько вам, бедному и голодному, без крыши над головой, осталось до пропасти?
кстати, за назначение путина директором фсб хлопотал немцов и кириенко когда-то
А Сергей Митрохин из Яблока сказал, что Навального содержит Михаил Фридман (владелец Альфа-Банка). Фридман сделал круглые глаза и подал в суд на Митрохина, но проиграл. Митрохин в суде обосновал свои слова документами. Сема! НУУУ! Ссылку!
чёта последнее время ни деды, ни боси-в крыме наверно нарзан пьють?