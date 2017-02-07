Вторник, 7 Февраль, 16:29

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,71
€ 63,16
Brent
$ 51,5
-5°
Обь
32см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Уголовное дело Андрея АрестоваОтзыв лицензии у Тальменка-Банка
Новости

Предвыборный штаб Навального планируют открыть в Барнауле в марте

, ИА "Амител"
В середине лета претендент на президентский пост намерен наладить работу своего "филиала" еще и в Бийске

Фото: Flickr.com

Оппозиционер Алексей Навальный, заявивший об амбициях стать президентом России, планирует организовать работу своих предвыборных штабов в двух крупнейших городах Алтайского края — Барнауле и Бийске.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на руководителя президентской кампании Алексея Навального Леонида Волкова, штаб в региональной столице может заработать уже в марте. Что касается Бийска, то здесь "представительство" оппозиционного политика планируют открыть в июле.

Первым в Сибири заработает штаб Навального в Новосибирске. Уже названа дата открытия — 18 февраля. После этого откроются "филиалы" в Барнауле, Кемерово, Томске. В марте запланировано открытие штабов в Красноярске и Томске, но в этих городах пока не определены помещения, где разместятся представители претендента на президентское кресло.

Напомним, создатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о намерении принять участие в президентской кампании еще в декабре прошлого года.

Читайте также: Навальный объявил об участии в президентских выборах 2018 года. Видео

Столь ранний старт активных действий политика (выборы президента РФ должны пройти в марте 2018 года) связан с необходимостью подготовить масштабный сбор подписей в пользу Навального.

Отметим и то, что ранее Навальному мешало принять участие в выборах наличие судимости по громкому делу "Кировлеса". Однако в ноябре 2016 года Верховный суд РФ на основании решения Европейского суда по правам человека отменил вынесенный ранее приговор и отправил материалы на новое рассмотрение.

В итоге оппозиционер получил возможность принять участие в выборах.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

7.02.2017 15:31
- гость -

а зачем нам навральный?

0  0
7.02.2017 15:34
- гость -

Лучше уж он, чем престарелые клоуны.

0  0
7.02.2017 15:35
ГРАЖДАНИН

Идиота куска. Это же Сибирь матушка. Ему здесь с гей Европой делать, как бы помягче сказать, нех..р.

0  0
7.02.2017 15:36
- гость -

ну и рожа

0  0
7.02.2017 15:42
Ни за что!

Нет, нет и нет! Челавек с ТАКИМИ колючими холодными глазами не вызывает доверия!

0  0
7.02.2017 15:42
- гость -

а оппозиционеру судимость-то сняли...

0  0
7.02.2017 15:43
- гость -

Шансов конечно очень мало, но это реально единственный кандидат в противовес прогнившей насквозь воровской системе.

0  0
7.02.2017 15:44
- гость -

Маловероятно что его кандидатуру зарегистрируют для выборов в президенты . Если в 2012 году испугались зарегистрировать Л.Ивашова, а Навальный в Москве второе место занял в 2013 году , без всякого административного ресурса .

0  0
7.02.2017 15:44
- гость -

Калибр придет на открытие.

0  0
7.02.2017 15:45
- гость -

очередной хпп чтобы завлечь электорат на выборы

0  0
7.02.2017 15:45
- гость -

ПозитиFF!

0  0
7.02.2017 15:46
- гость -

Слабоват Навальный. Путин в его возрасте уже Тамбовских и Питерских крышевал. Из них сегодня вся власть состоит. Мочил конкурентов по сортирам. А Навальный всего лишь брёвна воровал. Кого он в команду возьмёт?

0  0
7.02.2017 15:46
- гость -

А это не тот, который кормится из американских фондов?

0  0
7.02.2017 15:47
- гость -

а Навальный в Москве второе место занял в 2013 году , без всякого административного ресурса.

конеЧно, если не вспоминать историю с подписЯми

0  0
7.02.2017 15:47
- гость -

Вора из Навального делают искусственно . Те растраты не сопоставимы с растратами остальных чиновников , особенно в верхних эшелонах власти , где два миллиона долларов - считается обычной нормой при откатах. Но всё же в роли президента я его не вижу , не тот масштаб и не то мышление.

0  0
7.02.2017 15:47
Алекс

Наличие условной судимости не препятствует к участию в президентской кампании. Но понятно, что его любыми способами попытаются не допустить к выборам, ибо как сказал Пастернак - правят слабые и подлые. Безусловно участие Навального придаст выборам легитимность. Было бы интересно вытащить наконец гаранта на дебаты, хотя он и не имеет права выдвигаться на 4 срок...

0  0
7.02.2017 15:51
гость.

какая обаятельная улыбка. тьфу

0  0
7.02.2017 15:51
- гость -

Пока что Навальный занимается тем, чем до него занимались Карамзин, Салтыков-Щедрин... Разоблачениями российской коррупции. Ему удаётся продвинуть задачу в том направлении, которое М. Веллер обозначил фразой "В России всегда воровали, но в таких масштабах, как сейчас - никогда!". К этим бы, несомненно, полезным материалам А. Навального неплохо бы присовокупить практичную и понятную избирателям программу будущего Президента. Пока мы видим лишь самые общие соображения и абстрактные пожелания. Например, неплохо бы Программу начать с радикальной революции судебной системы РФ с обеспечением реальной независимости судопроизводства от властей самых разных уровней. А. Навальный - юрист и это может составить основу Программы.

0  0
7.02.2017 15:52
- гость -

А Сергей Митрохин из Яблока сказал, что Навального содержит Михаил Фридман (владелец Альфа-Банка). Фридман сделал круглые глаза и подал в суд на Митрохина, но проиграл. Митрохин в суде обосновал свои слова документами.

0  0
7.02.2017 15:57
- гость -

А Сергей Митрохин из Яблока сказал, что Навального содержит Михаил Фридман (владелец Альфа-Банка). Фридман сделал круглые глаза и подал в суд на Митрохина, но проиграл. Митрохин в суде обосновал свои слова документами. А, ссылочку PLS.

0  0
7.02.2017 16:06
Гонец из Пензы

как вариант, вован допустит его до выборов и победит с огромным перевесом. выборы то контролирует "тот кто надо", не зря едро побеждает (добро)

0  0
7.02.2017 16:07
- гость -

Интересно было бы посмотреть на Навального президента - реформатора судебной системы. Президента борца с привилегиями я уже видел. Сейчас на троне борец с коррупцией и олигархией. Но главное, чтобы у России не появился президент борец с педерастией. Тогда вся элита педиками станет.

0  0
7.02.2017 16:08
- гость -

дайте нормальных кандидатов, а не это Г.

0  0
7.02.2017 16:13
Гонец из Пензы

"К этим бы, несомненно, полезным материалам А. Навального неплохо бы присовокупить практичную и понятную избирателям программу будущего Президента." ----------------- По моему вот тут всё достаточно практично и доходчиво: (сыллка не проходит ) придется вам погуглить "предвыборную программу навального"

0  0
7.02.2017 16:19
- гость -

лучше уж он,а то те кто сейчас ведут страну в пропасть !!!!

0  0
7.02.2017 16:20
- гость -

лучше уж он

обоснование будет? чем лучше? почему лучше? на сколько процентов лучше?

0  0
7.02.2017 16:21
- гость -

А какой масштаб с претензией на президентство был у Путина,когда его нарыл Ельцин????Все наживное)))

0  0
7.02.2017 16:23
- гость -

- гость - 7 февраля 2017 г. 16:19 И сколько вам, бедному и голодному, без крыши над головой, осталось до пропасти?

0  0
7.02.2017 16:23
Гонец из Пензы

кстати, за назначение путина директором фсб хлопотал немцов и кириенко когда-то

0  0
7.02.2017 16:26
- гость -

А Сергей Митрохин из Яблока сказал, что Навального содержит Михаил Фридман (владелец Альфа-Банка). Фридман сделал круглые глаза и подал в суд на Митрохина, но проиграл. Митрохин в суде обосновал свои слова документами. Сема! НУУУ! Ссылку!

0  0
7.02.2017 16:28
- гость -

чёта последнее время ни деды, ни боси-в крыме наверно нарзан пьють?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
16:25
Эксперты решили создать компьютерную модель последнего полета ТУ-154 0
16:13
Барнаулец отправится в колонию строгого режима за испорченную свадьбу 3
16:01
Как правильно заниматься спортом зимой? Инструкция в гифках 1
15:50
Народная артистка России сыграет для барнаульцев на органе 0
15:40
Что такое центр для информационной войны против России и где его создали? 4
15:34
Минздрав контролирует цены на противовирусные препараты в алтайских аптеках 0
15:27
Предвыборный штаб Навального планируют открыть в Барнауле в марте 31
15:14
Белый дом привел список из 78 терактов, не освещенных в СМИ США 0
15:03
Что сказал Райкин и почему назвал Россию "некрофильским государством"? 4
14:51
Первая "Грильница" в формате кафе заработает в Барнауле 19 февраля 0
14:32
Что такое гомеопатия и опасна ли она для здоровья? 5
14:23
Двое бийчан обокрали квартиру, разрушив стену 0
14:13
Главным ветеринаром Алтайского края назначили Владимира Ведяпина 4
14:05
Четверо злоумышленников отобрали ночью у москвича сумку с 10 млн рублей 4
13:56
Стоп-кадр. Министр образования и науки Алтайского края сдает ЕГЭ 6
13:40
Барнаульского автомеханика осудили за инсценировку ДТП 4
13:37
Какие новые поправки хотят внести в закон об ОСАГО? 5
13:25
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на побережье Турции 0
13:14
Режим КТО ввели в одном из сел Дагестана 2
13:03
Большинство барнаульцев против повышения пенсионного возраста – опрос 12
12:52
15-летнюю девушку подозревают в убийстве ребенка в детдоме под Новгородом 0
12:36
Автомобиль наехал на ребенка в барнаульском дворе 6
12:24
Ведущий телеканала Fox News не будет извиняться перед Путиным до 2023 года 30
12:13
Партию санкционных польских яблок раздавили на полигоне ТБО в Рубцовске 8
12:02
Глава ПФР рассказал о росте пенсий в ближайшие два года 10
12:00
Госведомства делают выбор в пользу интернета 1
11:51
Две аферистки "сняли порчу" с бийской пенсионерки за 100 тысяч рублей 0
11:34
Верховный суд не изменил приговор для алтайских строителей-убийц 0
11:26
Первый приговор по статье "Несообщение о преступлении" вынесли в Астрахани 9
11:17
Паводок-2017. Двойной удар стихии ожидается в Алтайском крае 21
11:05
Страховщиков ОСАГО заставят использовать только новые автозапчасти 6
10:56
Второй гипермаркет "Леруа Мерлен" в Барнауле откроют в конце марта 10
10:41
Как не заразиться гриппом и что делать, если уже заболел? Инфографика 2
10:37
Рубцовск обретет градоначальника 16 февраля 0
10:30
Фонд социального содействия изменил условия оказания помощике Фонда А Проко 0
10:21
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын досрочно складывает полномочия 8
10:14
Барнаульца Сергея Шубенкова не допустили до международных соревнований 25
10:02
"Мы не собираемся приватизировать РЖД" – Игорь Шувалов 4
09:50
Легкоатлеты из России смогут выступить в Лондоне под нейтральным флагом 1
09:45
Где лучше? Жители Алтайского края сравнивают города России 21
09:42
"АлтайБаскет" уверенно обыграл дома лидера Суперлиги-3 "Уралмаш" 0
09:32
Когда посылки с AliExpress для россиян станут платными и почему? 14
09:30
В фокусе внимания – счастье на двоих 0
09:24
МЧС назвало Алтай в числе регионов, где возможен самый тяжелый паводок 0
09:17
Константин Райкин назвал Россию "некрофильским государством" 73
09:06
Жилой дом загорелся в Заринске ранним утром 7 февраля 0
09:00
Автошкола "Лидер" предлагает барнаульцам сесть за руль "железного коня" 1
08:51
Доставка с Aliexpress в Россию с 7 февраля становится платной 9
08:27
Щенок лабрадора с зеленой шерстью родился в Великобритании 0
08:18
Десять пожарных боролись с огнем в многоквартирном доме в Барнауле 1
08:02
Клиенты — самый главный актив: Альфа-Банк об итогах года в Алтайском крае 0
08:00
Чемпионат по трековым гонкам пройдет в Барнауле 4
07:34
Жители Алтайского края подают заявки на бесплатный дальневосточный гектар 24
07:03
Коттедж с бассейном и бильярдной продают в Барнауле за 11 млн руб. Фото 16
06:32
"Пираты", "Стражи" и звезды в рекламе: лучшие трейлеры Супербоула 0
06:01
Рожай, пока молодой, или Студенческие семьи региона получат больше льгот 24
05:08
Исполнительная надпись нотариуса: что об этом должен знать каждый должник? 6
04:09
Мороз, солнце и ветер ждут жителей Алтайского края 7 февраля 0
03:09
Ученые выяснили, что светодиодное освещение может погубить жизнь на Земле 16
02:01
Как избавиться от лишнего снега, придумали в Новоалтайске 0
01:02
"Зенит-Арену" откроют концертом группы "Чайф", "Би-2" и Басты 1
00:17
Нажми "мне нравится": как лайки влияют на психическое здоровье? 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.