Фото: Flickr.com

Оппозиционер Алексей Навальный, заявивший об амбициях стать президентом России, планирует организовать работу своих предвыборных штабов в двух крупнейших городах Алтайского края — Барнауле и Бийске.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на руководителя президентской кампании Алексея Навального Леонида Волкова, штаб в региональной столице может заработать уже в марте. Что касается Бийска, то здесь "представительство" оппозиционного политика планируют открыть в июле.

Первым в Сибири заработает штаб Навального в Новосибирске. Уже названа дата открытия — 18 февраля. После этого откроются "филиалы" в Барнауле, Кемерово, Томске. В марте запланировано открытие штабов в Красноярске и Томске, но в этих городах пока не определены помещения, где разместятся представители претендента на президентское кресло.

Напомним, создатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о намерении принять участие в президентской кампании еще в декабре прошлого года.

Читайте также: Навальный объявил об участии в президентских выборах 2018 года. Видео

Столь ранний старт активных действий политика (выборы президента РФ должны пройти в марте 2018 года) связан с необходимостью подготовить масштабный сбор подписей в пользу Навального.

Отметим и то, что ранее Навальному мешало принять участие в выборах наличие судимости по громкому делу "Кировлеса". Однако в ноябре 2016 года Верховный суд РФ на основании решения Европейского суда по правам человека отменил вынесенный ранее приговор и отправил материалы на новое рассмотрение.

В итоге оппозиционер получил возможность принять участие в выборах.