Фото: pixabay.com

Эксперты создали компьютерную модель последнего полета самолета Минобороны, который потерпел крушение 25 декабря прошлого года над Черным морем. Об этом пишет "Коммерсант".

Как отмечается, расшифрованные данные черных ящиков этого самолета не могут до конца помочь в расследовании трагедии. Благодаря компьютерной версии полета можно будет исключить лишние версии крушения ТУ-154.

Эксперты полагают, что эта модель покажет точную картину произошедшего утром 25 декабря прошлого года. Также эта модель сможет ответить на вопрос, могли ли пилоты спасти себя и пассажиров.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , трагедия произошла рано утром 25 декабря. На борту самолета находились журналисты, артисты Ансамбля имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Самолет направлялся в Сирию. Все, кто был на борту, погибли.