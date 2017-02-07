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Новости

Эксперты решили создать компьютерную модель последнего полета ТУ-154

, ИА "Амител"
Эта модель позволит исключить лишние версии крушения самолета над Черным морем

Фото: pixabay.com

Эксперты создали компьютерную модель последнего полета самолета Минобороны, который потерпел крушение 25 декабря прошлого года над Черным морем. Об этом пишет "Коммерсант".

Как отмечается, расшифрованные данные черных ящиков этого самолета не могут до конца помочь в расследовании трагедии. Благодаря компьютерной версии полета можно будет исключить лишние версии крушения ТУ-154. 

Эксперты полагают, что эта модель покажет точную картину произошедшего утром 25 декабря прошлого года. Также эта модель сможет ответить на вопрос,  могли ли пилоты спасти себя и пассажиров.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , трагедия произошла рано утром 25 декабря. На борту самолета находились журналисты, артисты Ансамбля имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Самолет направлялся в Сирию. Все, кто был на борту,  погибли.

 

Читайте также в сюжете: Крушение самолета Минобороны
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

7.02.2017 16:30
- гость -

зачем создавать модели? Модель была 85(застойного) г.в.! Не умели раньше самолёты строить-и всё тут!

0  0
7.02.2017 17:12
16 : 30

Тупой , ещё тупее ?

0  0
8.02.2017 07:44
- гость -

Всё-таки терракт...

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