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Пожар в многоквартирном жилом доме произошел днем во вторник, 7 февраля, в Рубцовске.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили в 11:22. К 11:40 пожар удалось ликвидировать.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 16 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 13 человек личного состава и 5 единиц техники", – добавляют в экстренном ведомстве.

О пострадавших в результате ЧП не сообщается.