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Мавзолей Ленина на Красной площади закроют для всех посетителей с 16 февраля до 16 апреля, сообщает ТАСС .

Во время закрытия в Мавзолее будут проведены плановые профилактические работы.

Напомним, ремонт в Мавзолее был проведен около четырех лет назад. Работы велись зимой, что позволяло поддерживать оптимальную температуру, поэтому тело Ленина оставалось внутри Мавзолея.

Мавзолей В.И. Ленина – памятник-усыпальница на Красной площади у Кремлёвской стены в Москве, где с 1924 года покоится тело Владимира Ильича Ленина. В 1953—1961 гг. в мавзолее также находилось тело И. В. Сталина, а мавзолей назывался "Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина". В 1974 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены приняты на государственную охрану как памятники истории (Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 г.). В 1990 году Мавзолей Ленина и почетный некрополь у Кремлевской стены как часть ансамбля Красной площади и Кремля включены в список Bсемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

