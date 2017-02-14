Лауреат международных конкурсов московский музыкант Алексей Балашов, играющий на гобое, и лауреат международных и Всероссийского конкурса органистов Тарас Багринец из Екатеринбурга приедут в Барнаул с совместным концертом, который получил название "Французские развлечения".

Мероприятие пройдет в филармонии. В первом отделении концерта прозвучат прелюдия, фуга и вариация си минор Сезара Франка, Соната соль минор для гобоя и органа Николы Шедвиля, "Лебедь" и Соната Ре мажор Камиля Сен-Санса. Во втором отделении музыканты исполнят произведения Иоганна Себастьяна Баха и других известных композиторов.