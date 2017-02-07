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Медиками в Алтайском крае в период с 30 января по 5 февраля зарегистрировано 28,7 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ, сообщили во вторник в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточняют, что заболеваемость в крае на 65% выше эпидемического порога. "Превышение эпидемического порога отмечается среди всех возрастных групп на 12-96%", – также уточняют в управлении.

Что касается Барнаула, то в краевой столице за указанный период зарегистрировано 11,1 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на 44% выше эпидемического порога по совокупному населению.

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Также среди заболевших при лабораторных исследованиях продолжается выделение вирусов гриппа А/H3N2/ и А /H1N1/ – гонконгского и свиного гриппа.

По состоянию на 6 февраля из-за отсутствия более 20% детей на занятиях в крае полностью приостановлен учебный процесс в 52 школах. Также приостановлена работа 42 детских садов.

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Частично приостановлена учеба в 314 классах 87 школ, а также в 162 группах 104 дошкольных учреждений.