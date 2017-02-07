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Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент США Дональд Трамп пообещал полную поддержку Украине. Кроме того, по словам Тимошенко, глава Америки знает, что происходит в этой стране. Об этом пишет "Российская газета".

"Я могу вам сказать, что есть хорошая информация, потому что президент США абсолютно четко понимает, что происходит, и заверил в полной поддержке Украины", – сказала она.

Как сообщается, в понедельник, 6 февраля, лидер фракции "Батькивщина" попросила ввести военное положение в Донбассе. Она считает, что нужно прекращать "это хамство с торговлей с оккупированными территориями".

Между тем в своем интервью президент Америки Дональд Трамп пояснил, что не в курсе того, что происходит на востоке Украины. Он сказал, что будет разбираться в реальной ситуации.