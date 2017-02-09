В конце февраля в Барнаул приедет группа КняZz. Команда планирует отметить в краевой столице свой пятилетний юбилей. Концерт пройдет 28 февраля в клубе-ресторане "Фараон".
Как рассказали организаторы, в программе прозвучат песни, выбранные зрительским голосованием, лучшие композиции команды, а также все хиты группы "Король и Шут". Все подробности – в группе мероприятия.
Напомним, что российская панк-рок-группа "КняZz" из Санкт-Петербурга появилась весной 2011 года, ее лидером стал Андрей Князев, который на тот момент был участником команды "Король и шут". По стилистике песен коллективы остались достаточно близки, а вот музыкальная составляющая значительно отдалилась и стала в большей степени напоминать эстетику готик-рока.
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