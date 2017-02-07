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Будущих алтайских Шукшиных объединят в специальном киноцентре в Барнауле

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Молодежный центр кинематографистов Алтайского края начал свою работу

Фото: администрация Алтайского края

Специальный Молодежный центр кинематографистов Алтайского края создадут в Барнауле на базе "Дома народного творчества" в кинотеатре "Премьера".

О старте уникального проекта сообщили журналистам во вторник, 7 февраля. Как сообщил заместитель начальника управления по культуре и архивному делу Алтайского края Алексей Бочаров, инициатива создания Молодежного центра кинематографистов принадлежит самим представителям этой отрасли. Официальные власти же только поддержали эту идею, принадлежащую кинорежиссеру, креативному директору "Мем Групп" Дмитрию Шарабарину.

"Помимо Союза кинематографистов России, который включает профессионалов отрасли, есть Молодежный центр кинематографистов России — организация для начинающих деятелей. Причем это люди, которые делают первые шаги в профессии, иногда не имея соответствующего образования. В последние годы активно образовываются филиалы Молодежного центра кинематографистов России в регионах. На сегодняшний день их около 10. В последние годы эта идея крутилась в узких кругах и в Алтайском крае. Имея такие традиции, в регионе все деятели кино разобщены. В целях консолидации сообщества кинематографистов и создается в Барнауле Молодежный центр кинематографистов Алтайского края", – рассказал Алексей Бочаров.

По словам режиссера и куратора проекта Дмитрия Шарабарина, центр будет работать в нескольких направлениях. Прежде всего, объединять всех людей из профессии в одну базу, а также собирать под одним крылом всю имеющуюся в крае кинотехнику. Именно на базе центра в ближайшее время будут проводиться специальные питчинги, где будут одобряться различные проекты. Финансирование фильмов будущих алтайских Иванов Пырьевых и Василиев Шукшиных будет осуществляться за счет грантов управления по культуре и архивному делу.

"В прошлом году у меня был личный опыт посещения различных мероприятий, включая "Дельфийские игры", "Шукшинский кинофестиваль". У меня появилась мысль, что сообщество, которое двигало алтайское кино, у нас отсутствует. Мы друг друга не знаем, разобщены, все смотрят друг на друга как на конкурентов. При этом я посмотрел опыт других регионов, там такие центры стали местом притяжения, где молодежь получает опыт в профессии, помощь в продвижении своих работ. У нас есть люди, которые работают в кино, многие из них настоящие профессионалы, но системного подхода нет. У нас не сформирован кинорынок, нет рынка проектов, мы не можем обратиться друг к другу за помощью, нет единой информационной базы. Мы собираемся сформировать киносообщество в Алтайском крае. Молодежный центр как раз для этого и предназначен", – отметил Дмитрий Шарабарин.

Располагаться новый центр будет на базе кинотеатра "Премьера" в Барнауле. В марте после создания специальной и единой базы организаторы центра намерены провести специальную встречу, где обсудят все задачи и планы на ближайшие месяцы. В перспективе, как поясняет Дмитрий Шарабарин, в рамках "Шукшинского кинофестиваля" будет организован специальный конкурс дебютов, где будут представлены работы членов Молодежного центра. Также любителей кино ждут специальные мастер-классы, лектории и помощь с организацией процесса и съемками.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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