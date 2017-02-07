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Следователи назначили доследственную проверку по факту смерти 32-летнего мужчины на пожаре в частном секторе в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что ЧП произошло в Железнодорожном районе краевой столицы утром в субботу, 4 февраля. На пожаре погиб глава семейства, его жена и двое маленьких детей находятся в больнице с признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным, отравление произошло из-за преждевременного закрытия дымовой заслонки в печи.