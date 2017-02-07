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Внезапную проверку боеготовности воздушно-космических сил (ВКС) России проводят по решению Верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, о проверке объявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Сегодня в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил", – отметил глава Минобороны.

С 09:00 7 февраля органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности. В ходе проверки особый акцент будет сделан на состоянии боевого дежурства, развертывании систем ПВО и готовности авиационных группировок к отражению агрессии.

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Шойгу поставил задачу провести тактические учения и контрольные занятия всем проверяемым соединениям и частям.

При этом приказано соблюдать все требования безопасности, а также исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и отрицательного воздействия на природную среду.