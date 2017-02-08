Исполнительница гимна РФ перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом против команды Швеции забыла слова. На второй строчке у девушки начал подрагивать голос, после чего она и вовсе замолчала на несколько секунд. С трибун в этот момент послышался свист. Мы решили проверить и узнать, насколько хорошо ты знаешь историю своего гимна.
Комментарии
1 из 9 !
что и следовало ожидать
А вот и нет, и первый куплет не помню.
-Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь. Да здравствует... и т. д.
Первый куплет естественно помню. Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народов великий могучий Советский Союз.
А вместо Сталина теперь бог упоминается
0 да уж
МОЙ гимн больше не поют на официальных мероприятиях. у МОЕГО гимна была своя история и смысл. Гимн РФ - это кавер-версия гимна СССР, ИМХО
Я понятия не имею, какой текст у гимна РФ. Знаю только один, где автор слов В.Войнович. Кстати, в тесте ответил на все вопросы, кроме 2-го.