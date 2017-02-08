Исполнительница гимна РФ перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом против команды Швеции забыла слова. На второй строчке у девушки начал подрагивать голос, после чего она и вовсе замолчала на несколько секунд. С трибун в этот момент послышался свист. Мы решили проверить и узнать, насколько хорошо ты знаешь историю своего гимна.