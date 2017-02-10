Впервые за три года своего существования Барнаул посетит группа "Северный Флот", которая для жителей краевой столицы презентует сразу два своих альбома – "Все внутри" и "Мизантропия", ну и, конечно же, сыграет всеми любимые хиты команды "Король и Шут" и знаковые композиции нашумевшей зонг-оперы "TODD".
Концерт пройдет в клубе "Фараон" 19 марта, начало в 18:00. Подробности в группе мероприятия.
"Северный Флот" — российская рок-группа. Основана музыкантами группы "Король и Шут" в 2013 году после смерти Михаила Горшенёва. Выбором названия для группы послужила одноимённая песня "Короля и Шута" из альбома "Бунт на корабле", написанная Михаилом Горшенёвым.
Комментарии
Всеми любимые... Гыыы. Стас Михайлов и Лепс тоже всеми любимые
Это вообще хто? Никогда я не слышал об этой "знаменитой рок группе"
10.02.2017 08:51 TAO
Пугачеву иди послушай, ее то поди знаешь, ага.
Не, мы с Тихого, нам Северный по барабану......
Рок-н-ролл по-флотски. После концерта не забудьте стряхнуть макароны с ушей )))
Не хочется начинать утро с плохого, но бл..., как говорится всем кремлёвский тролль-патриот-привет!
А я не понял, почему в последнее вермя все концерты проводятся в этом быдлo-ресторане? Эх жаль Миши Рапопорта щас нет. такие знатные тусовки устраивал.
а где он этот Миша сейчас?