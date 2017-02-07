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Мужчина в китайской провинции Шэньси три минуты держал свою супругу за волосы, когда она пыталась спрыгнуть с крыши. Об этом пишет РИА Новости.

ЧП произошло в воскресенье, 5 февраля. Женщина вместе с мужем оказалась на крыше здания и пыталась во время ссоры с ним спрыгнуть. Расстояние от крыши до земли составляло около 20 метров.

Chinese man saves wife from suicide fall by grabbing ponytail https://t.co/vZYqNh3xU7 pic.twitter.com/3aANQLSap1 — SCMP News (@SCMP_News) 7 февраля 2017 г.

К счастью, супругу удалось поймать жену и продержать так несколько минут, пока к нему на помощь не прибыли полицейские и не помогли ему затащить супругу обратно.

Удержаться женщине помог тот факт, что она зацепилась за выступающую из стены трубу.